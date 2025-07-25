Два саудовских клуба хотят Антони
Два ведущих клубов из Саудовской Аравии проявили свой интерес к вингеру "Манчестер Юнайтед" Антони.
В данный момент Антони ищет новое пристанище после того, как с лучшей стороны проявил себя во время аренды в "Реал Бетис" во второй половине прошлого сезона.
"Реал Бетис" был бы счастлив вернуть Антони, но не располагает достаточными финансами для постоянного трансфера, тогда как приоритет "Юнайтед" — сразу продать 25-летнего бразильца.
Помочь "Юнайтед" с выгодной продажей Антони позволил бы интерес саудовских клубов. Этот интерес становится все серьезнее, и игрок может быть открыт к переезду на Ближний Восток, хотя в идеале продолжил бы играть в Европе.
Добавим, в своих 26 матчах за "Реал Бетис" Антони забил девять голов и отдал пять результативных команд, достигнув с испанской командой финала Лиги Конференций.
25.07.2025 14:00
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