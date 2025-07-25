Онана тренируется с "Юнайтед", несмотря на недавнюю травму

Андре Онана Голкипер "Манчестер Юнайтед" Андре Онана был замечен принимающим участие в тренировке своей команды, несмотря на слухи о травме.

Ранее в июле появилась информация, что Онана получил травму задней поверхности бедра и будет лечиться до шести недель. Это означало бы, что Андре пропустит старт нового сезона.

Однако 29-летний камерунец полетел с командой Рубена Аморима в предсезонное турне по Соединенным Штатам, а в пятницу был замечен занимающимся с тренером вратарей Жорже Виталом, сообщает Sky Sports.

Добавим, "Юнайтед" откроет свое американское турне матчем против "Вест Хэма" в воскресенье.




Метки Манчестер Юнайтед, Онана, травмы

Автор mihajlo   

Дата 25.07.2025 13:00

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