Онана тренируется с "Юнайтед", несмотря на недавнюю травму
Голкипер "Манчестер Юнайтед" Андре Онана был замечен принимающим участие в тренировке своей команды, несмотря на слухи о травме.
Ранее в июле появилась информация, что Онана получил травму задней поверхности бедра и будет лечиться до шести недель. Это означало бы, что Андре пропустит старт нового сезона.
Однако 29-летний камерунец полетел с командой Рубена Аморима в предсезонное турне по Соединенным Штатам, а в пятницу был замечен занимающимся с тренером вратарей Жорже Виталом, сообщает Sky Sports.
Добавим, "Юнайтед" откроет свое американское турне матчем против "Вест Хэма" в воскресенье.
25.07.2025 13:00
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