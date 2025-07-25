"Вилла" не может позволить себе Гарначо

В данный момент "Астон Вилла" не может позволить себе вингера "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо.

Гарначо является одним из нескольких игроков "Юнайтед", которые не входят в планы главного тренера "красных дьяволов" Рубена Аморима и ищут новое пристанище.



Гарначо предпочитает остаться в Премьер-Лиге и играть в Лиге Чемпионов, но пока из этого ничего не вышло, несмотря на некоторый интерес со стороны "Челси".



Как сообщает Sky Sports, даже вариант с попавшей в Лигу Европы "Астон Виллой" не актуален для 21-летнего аргентинца в данный момент.



"Вилла" хотела бы заполучить Гарначо, но не может позволить себе заплатить цену, которая установлена за Алехандро. Поэтому пока бирмингемский клуб занял выжидательную позицию и рассматривает альтернативные цели.