"Вилла" не может позволить себе Гарначо
В данный момент "Астон Вилла" не может позволить себе вингера "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо.
Гарначо является одним из нескольких игроков "Юнайтед", которые не входят в планы главного тренера "красных дьяволов" Рубена Аморима и ищут новое пристанище.
Гарначо предпочитает остаться в Премьер-Лиге и играть в Лиге Чемпионов, но пока из этого ничего не вышло, несмотря на некоторый интерес со стороны "Челси".
Как сообщает Sky Sports, даже вариант с попавшей в Лигу Европы "Астон Виллой" не актуален для 21-летнего аргентинца в данный момент.
"Вилла" хотела бы заполучить Гарначо, но не может позволить себе заплатить цену, которая установлена за Алехандро. Поэтому пока бирмингемский клуб занял выжидательную позицию и рассматривает альтернативные цели.
25.07.2025 12:00
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