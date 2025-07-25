Эллиотт все еще размышляет над уходом из "Ливерпуля"

Харви Эллиотт Полузащитник "Ливерпуля" Харви Эллиотт заявил, что все еще размышляет над возможным уходом из мерсисайдского клуба.

22-летний Эллиотт не скрывает своей любви к "Ливерпулю", однако в прошлом сезоне Харви отметился лишь двумя выходами в стартовом составе "красных" в рамках Премьер-Лиги.

Для Эллиотта важно играть регулярно, чтобы попасть в заявку сборной Англии на Чемпионат Мира следующим летом, поэтому Харви предстоит принять непростое решение.

"Все просто. Если бы это было по-моему, я бы провел здесь всю свою карьеру".

"Я люблю все насчет этого клуба, но в то же время мне нужно быть эгоистичным и посмотреть, как будет лучше для меня. У меня большие амбиции. Я хочу попасть на Чемпионат Мира".

"Я хочу продолжать быть успешным как игрок. Это нечто, что мне все еще нужно проанализировать. Мне нужно поговорить со всеми и проанализировать ситуацию", — цитирует Эллиотта The Athletic.




Метки Ливерпуль, Эллиотт

Автор mihajlo   

Дата 25.07.2025 11:00

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Последние комментарии:




  1. uyga 25.07.2025 11:30 # uyga
    В идеале в Брайтон в аренду отправили бы его. Лишь бы играл

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  2. bmw-e34 25.07.2025 11:07 # bmw-e34
    Вечная проблема топ-клубов - результат здесь и сейчас. В то время, как клубы уровнем ниже, больше акцентированы на заработок давая больше игрового времени молодым игрокам.

    В теории: если бы Эллиот был игроком игроком Брайтона, с постоянной практикой, то его цена была бы свыше 50 млн, и в топ клуб он покупался бы, как основной.

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