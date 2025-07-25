Эллиотт все еще размышляет над уходом из "Ливерпуля"

Полузащитник "Ливерпуля" Харви Эллиотт заявил, что все еще размышляет над возможным уходом из мерсисайдского клуба.

22-летний Эллиотт не скрывает своей любви к "Ливерпулю", однако в прошлом сезоне Харви отметился лишь двумя выходами в стартовом составе "красных" в рамках Премьер-Лиги.



Для Эллиотта важно играть регулярно, чтобы попасть в заявку сборной Англии на Чемпионат Мира следующим летом, поэтому Харви предстоит принять непростое решение.



"Все просто. Если бы это было по-моему, я бы провел здесь всю свою карьеру".



"Я люблю все насчет этого клуба, но в то же время мне нужно быть эгоистичным и посмотреть, как будет лучше для меня. У меня большие амбиции. Я хочу попасть на Чемпионат Мира".



"Я хочу продолжать быть успешным как игрок. Это нечто, что мне все еще нужно проанализировать. Мне нужно поговорить со всеми и проанализировать ситуацию", — цитирует Эллиотта The Athletic.