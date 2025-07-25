Маунт: "МЮ сосредоточен на попадании в Европу"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Мейсон Маунт заявил, что его команда сосредоточена на попадании в еврокубки в предстоящем сезоне.

Прошлый сезон "Юнайтед" завершил только на 15-й позиции в Премьер-Лиге. Также "красные дьяволы" проиграли финал Лиги Европы, впервые с 2014/15 оставшись без еврокубков.



Однако Маунт жаждет это исправить. Мейсон чувствует, что "Юнайтед" важно выступать на европейской арене.



"Европа имеет огромное, огромное значение для нас. Было бы удивительно попасть в Лигу Чемпионов, и мы как коллектив хотим играть в этом соревновании".



"Но я бы назвал Европу (как цель МЮ на сезон). Думаю, на этом должен быть наш фокус", — цитирует Маунта BBC.