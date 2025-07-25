Шоу готов покинуть "Юнайтед"

Левый защитник Люк Шоу готов покинуть "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает The Sun в эксклюзивном материале, 30-летний Шоу осведомлен о серьезном интересе из Саудовской Аравии и готов выслушать предложения.



В минувшем сезоне Шоу, как в предыдущие годы, испытывал большие проблемы со здоровьем и в итоге сыграл только 12 матчей.



Главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим отреагировал на высокую травматичность Шоу еще в январе, пригласив Патрика Доргу. А недавно "красные дьяволы" пополнили свой состав перспективным Диего Леоном, поэтому теперь Люк может быть сильно ограничен в игровой практике.



Учитывая это, Шоу может покинуть "Юнайтед" как этим летом, так и подождать с решением до января, чтобы сперва посмотреть, как для него сложится начало нового сезона.



Добавим, продажа Шоу позволила бы "Юнайтед" облегчить свою зарплатную ведомость на 150,000 фунтов в неделю.