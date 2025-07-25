Вуди Джонсон подтвержден совладельцем "Пэлас"

Вуди Джонсон Владелец команды по американскому футболу "Нью-Йорк Джетс" Вуди Джонсон завершил приобретение 43 процентов акций "Кристал Пэлас".

Указанную долю стоимостью около 190 миллионов фунтов Джонсон приобрел у Джона Текстора, который был совладельцем "Пэлас" с 2021 года.

Таким образом, теперь 78-летний американец будет владеть "Пэлас" вместе с президентом Стивом Пэришем, Джошем Харрисом и Дэвидом Блитцером.

Джонсон известен на родине футбола как бывший посол Соединенных Штатов в Великобритании, а "Нью-Йорк Джетс" Вуди владеет с 2000 года.

Вуди представляет могущественную семью Джонсонов, которая основала компанию Johnson & Johnson, а его личное состояние оценивается в 6.8 млрд. фунтов, сообщает BBC.




Метки Джонсон, Кристал Пэлас, Текстор

Автор mihajlo   

Дата 25.07.2025 08:00

Количество просмотров Просмотров: 162




Поиск: