Вуди Джонсон подтвержден совладельцем "Пэлас"
Владелец команды по американскому футболу "Нью-Йорк Джетс" Вуди Джонсон завершил приобретение 43 процентов акций "Кристал Пэлас".
Указанную долю стоимостью около 190 миллионов фунтов Джонсон приобрел у Джона Текстора, который был совладельцем "Пэлас" с 2021 года.
Таким образом, теперь 78-летний американец будет владеть "Пэлас" вместе с президентом Стивом Пэришем, Джошем Харрисом и Дэвидом Блитцером.
Джонсон известен на родине футбола как бывший посол Соединенных Штатов в Великобритании, а "Нью-Йорк Джетс" Вуди владеет с 2000 года.
Вуди представляет могущественную семью Джонсонов, которая основала компанию Johnson & Johnson, а его личное состояние оценивается в 6.8 млрд. фунтов, сообщает BBC.
25.07.2025 08:00
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