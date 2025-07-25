"Вилла" сообщила "Юнайтед", что Уоткинс не продается

"Астон Вилла" сообщила "Манчестер Юнайтед", что нападающий Олли Уоткинс не продается.

Накануне появилась информация, что находящийся в поисках забивного нападающего "Юнайтед" вновь обратился к "Вилле" насчет Уоткинса.



Как утверждает The Telegraph, главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим хочет заполучить не просто проверенного бомбардира, а с опытом выступлений в Премьер-Лиге, и Уоткинс выглядит подходящим кандидатом на эту роль.



Однако "Вилла" не планирует отпускать Уоткинса, сообщив "Юнайтед", что нет такой цены, за которую 29-летний англичанин мог бы покинуть Бирмингем.



Зато "Вилла" готова обсудить продажу голкипера Эмилиано Мартинеса, который также интересен "Юнайтед". За 32-летнего аргентинца установлена цена в 40 миллионов фунтов.