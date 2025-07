Светская хроника за пятницу

"Ливерпуль" готовит рекордное предложение по Александеру Исаку. "Ньюкасл" попытается приобрести Беньмина Шешко. Хавьер Эрнандес был оштрафован за сексистские высказывания. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за пятницу.

"Бавария" сделает новое предложение о покупке нападающего "Ливерпуля" Луиса Диаса. (Fabrizio Romano)



"Ливерпуль" готовит рекордное для Премьер-Лиги предложение о покупке нападающего "Ньюкасла" Александера Исака. (Daily Mail)



"Аль-Хиляль" собирается предложить свыше 130 млн. фунтов за Исака. (talkSPORT)



"Челси" следит за ситуацией Исака. (The Independent)



"Челси" готов отправить нападающего Марка Гиу в аренду. (Fabrizio Romano)



"Наполи" проявил интерес к вингеру "Челси" Рахиму Стерлингу (Calciomercato)



"Фулхэм" готовит предложение по полузащитнику "Челси" Кирнанду Дьюсбери-Холлу. (The Sun)



"Ньюкасл" готов сделать свое предложение нападающему "РБ Лейпциг" Беньямину Шешко. (Fabrizio Romano)



"Лидс" согласовал покупку голкипера "Лиона" Лукаса Перри за 15.6 млн. фунтов. (Daily Mail)



"Вест Хэм", "Эвертон" и "Ливерпуль" заинтересованы в полузащитнике "Ювентуса" Дугласе Луисе, который так и не явился к началу предсезонной подготовки туринцев. (Gazzetta dello Sport)



"Тоттенхэм" рассматривает предложение "Лос-Анджелеса" в 15 млн. фунтов о покупке нападающего Сона Хен Мина. (The Sun)



Другое



"Ливерпуль" предложил своему защитнику Ибраиме Конате новый контракт. (Foot Mercato)



"Астон Вилла" готовит новое предложение для защитника Люки Диня о новом контракте. (Daily Mail)



Арендованный у "Брайтона" Эван Фергюсон сделал покер в своем дебюте за "Рому". (The Sun)



Назначенный на воскресенье матч против "Виссел Кобе", в котором Маркус Рэшфорд должен был дебютировать за "Барселону", был отменен из-за "серьезных контрактных нарушений". (The Sun)



"Фулхэм" запретил своему игроку Алексу Ивоби публиковать контент из раздевалки в Snapchat. (talkSPORT)



Бывший нападающий "Юнайтед" Хавьер Эрнандес был оштрафован за сексистские комментарии насчет женщин. 37-летний мексиканец сказал, что представительницы слабого пола должны "рожать, убирать и поддерживать порядок в доме". (Daily Mail)