Светская хроника за пятницу
"Ливерпуль" готовит рекордное предложение по Александеру Исаку. "Ньюкасл" попытается приобрести Беньмина Шешко. Хавьер Эрнандес был оштрафован за сексистские высказывания. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за пятницу.
"Бавария" сделает новое предложение о покупке нападающего "Ливерпуля" Луиса Диаса. (Fabrizio Romano)
"Ливерпуль" готовит рекордное для Премьер-Лиги предложение о покупке нападающего "Ньюкасла" Александера Исака. (Daily Mail)
"Аль-Хиляль" собирается предложить свыше 130 млн. фунтов за Исака. (talkSPORT)
"Челси" следит за ситуацией Исака. (The Independent)
"Челси" готов отправить нападающего Марка Гиу в аренду. (Fabrizio Romano)
"Наполи" проявил интерес к вингеру "Челси" Рахиму Стерлингу (Calciomercato)
"Фулхэм" готовит предложение по полузащитнику "Челси" Кирнанду Дьюсбери-Холлу. (The Sun)
"Ньюкасл" готов сделать свое предложение нападающему "РБ Лейпциг" Беньямину Шешко. (Fabrizio Romano)
"Лидс" согласовал покупку голкипера "Лиона" Лукаса Перри за 15.6 млн. фунтов. (Daily Mail)
"Вест Хэм", "Эвертон" и "Ливерпуль" заинтересованы в полузащитнике "Ювентуса" Дугласе Луисе, который так и не явился к началу предсезонной подготовки туринцев. (Gazzetta dello Sport)
"Тоттенхэм" рассматривает предложение "Лос-Анджелеса" в 15 млн. фунтов о покупке нападающего Сона Хен Мина. (The Sun)
Другое
"Ливерпуль" предложил своему защитнику Ибраиме Конате новый контракт. (Foot Mercato)
"Астон Вилла" готовит новое предложение для защитника Люки Диня о новом контракте. (Daily Mail)
Арендованный у "Брайтона" Эван Фергюсон сделал покер в своем дебюте за "Рому". (The Sun)
Назначенный на воскресенье матч против "Виссел Кобе", в котором Маркус Рэшфорд должен был дебютировать за "Барселону", был отменен из-за "серьезных контрактных нарушений". (The Sun)
"Фулхэм" запретил своему игроку Алексу Ивоби публиковать контент из раздевалки в Snapchat. (talkSPORT)
Бывший нападающий "Юнайтед" Хавьер Эрнандес был оштрафован за сексистские комментарии насчет женщин. 37-летний мексиканец сказал, что представительницы слабого пола должны "рожать, убирать и поддерживать порядок в доме". (Daily Mail)
25.07.2025 06:00
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Последние комментарии:
Эрнандес же по факту всё сказал, не?
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Нахуя Ливерпулю Исак? Ничего тупее его покупки и придумать нельзя. Я бы еще понял, если бы он, или Экетике могли на фланге играть. Но они оба 190 см +.
Либо это утка, либо долбаёб Хьюз решил добить Ливер
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