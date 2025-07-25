"Челси" и МЮ не заинтересованы в Исаке, в отличие от "Ливерпуля"

"Челси" и "Манчестер Юнайтед" не заинтересованы в приглашении нападающего "Ньюкасла" Александера Исака, в отличие от "Ливерпуля".

В четверг стало известно, что Исак не поехал с "Ньюкаслом" в предсезонное турне по Азии, сообщив "сорокам" о желании рассмотреть варианты с другими клубами.



Это случилось на следующий день, как "Ливерпуль", куда Исака сватали наиболее настойчиво в последние недели, завершил приобретение Уго Экитике из "Айнтрахта" за 79 миллионов фунтов.



Однако BBC утверждает, что "Ливерпуль", несмотря на приход Экитике, сохраняет интерес к Исаку, забившему 27 голов в 42 матчах прошлого сезона за "Ньюкасл".



Потеряв Диогу Жоту в результате страшной трагедии, этим летом "Ливерпуль" также может попрощаться с Луисом Диасом и Дарвином Нуньесом, и это бы открыло дверь к приглашению еще одного нападающего.



Более того, "Ливерпуль" может быть единственным реальным вариантом Исака в Премьер-Лиге. Как сообщает журналист Бен Джейкобс, "Челси" и "Юнайтед" не собираются приглашать Александера. В то же время "Арсенал" покупает Виктора Дьекереша, а "Манчестер Сити" и так обладает Эрлингом Холандом.



Если кто-нибудь и может составить конкуренцию "Ливерпулю" в борьбе за Исака, то это саудовский "Аль-Хиляль", который, по слухам, готов заплатить 130 млн. фунтов за 25-летнего игрока сборной Швеции.