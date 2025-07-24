Уилсон интересен "Вест Хэму" и "Аль-Иттифаку"

"Вест Хэм" и саудовский "Аль-Иттифак" задумываются о приглашении бывшего нападающего "Ньюкасла" Каллума Уилсона.

Уилсон стал свободным агентом в конце июня, когда истек его контракт с "Ньюкаслом", за который он выступал с 2020 года, забив 49 голов в 130 матчах.



По информации BBC, 33-летний англичанин уже ведет переговоры с "Вест Хэмом", который стал шестой худшей по результативности командой в прошлом сезоне Премьер-Лиги.



А журналист Бен Джейкобс утверждает, что о приглашении Уилсона также задумывается "Аль-Иттифак". Саудиты будут готовы сосредоточиться на Каллуме, если не договорится с экс-нападающим ПСВ Люком Де Йонгом.



Еще одним вариантом для продолжения Уилсоном своей карьеры может стать МЛС.