"Ньюкасл" может позвать Шешко на замену Исаку

"Ньюкасл" изучает возможность приобретения нападающего немецкого "РБ Лейпциг" Беньямина Шешко в случае ухода Александера Исака.

Ранее в четверг стало известно, что Исак не полетел с "Ньюкаслом" в предсезонное турне по Азии, сообщив "сорокам" о своем желании покинуть клуб этим летом.



И хотя на словах "Ньюкасл" по-прежнему исключает продажу Исака, за кулисами клуб с "Сент-Джеймс Парк" активно ищет замену для Александера.



По информации The Athletic, одним из рассматриваемых "Ньюкаслом" вариантов является Шешко, от приобретения которого ранее этим летом отказался "Арсенал", предпочтя Беньямину Виктора Дьекереша из "Спортинга".



"Ньюкасл" имеет давний интерес к 22-летнему словенцу, который забил 21 гол в 45 матчах за "РБ Лейпциг" в сезоне 2024/25.