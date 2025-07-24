Бубакар Камара заключил новый контракт с "Виллой"

Бубакар Камара Полузащитник "Астон Виллы" Бубакар Камара заключил с бирмингемским клубом новый контракт.

Камара сыграл почти 100 матчей за "Виллу" после своего перехода свободным агентом из родного "Марселя" летом 2022.

Этих матчей могло бы быть и больше, если бы не полученная Бубакаром травма крестообразных связок колена в феврале 2024.

25-летний француз показал себя очень полезным игроком для главного тренера Унаи Эмери, заслужив возможность продлить свое пребывание на "Вилла Парк" до 2030 года.




Метки Астон Вилла, Камара, контракты

Автор mihajlo   

Дата 24.07.2025 21:00

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