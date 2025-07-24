Бубакар Камара заключил новый контракт с "Виллой"
Полузащитник "Астон Виллы" Бубакар Камара заключил с бирмингемским клубом новый контракт.
Камара сыграл почти 100 матчей за "Виллу" после своего перехода свободным агентом из родного "Марселя" летом 2022.
Этих матчей могло бы быть и больше, если бы не полученная Бубакаром травма крестообразных связок колена в феврале 2024.
25-летний француз показал себя очень полезным игроком для главного тренера Унаи Эмери, заслужив возможность продлить свое пребывание на "Вилла Парк" до 2030 года.
24.07.2025 21:00
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