Бубакар Камара заключил новый контракт с "Виллой"

Полузащитник "Астон Виллы" Бубакар Камара заключил с бирмингемским клубом новый контракт.

Камара сыграл почти 100 матчей за "Виллу" после своего перехода свободным агентом из родного "Марселя" летом 2022.



Этих матчей могло бы быть и больше, если бы не полученная Бубакаром травма крестообразных связок колена в феврале 2024.



25-летний француз показал себя очень полезным игроком для главного тренера Унаи Эмери, заслужив возможность продлить свое пребывание на "Вилла Парк" до 2030 года.