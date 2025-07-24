"Лос-Анджелес" хочет заполучить Сона

Клуб МЛС "Лос-Анджелес" заинтересован в приобретении капитана "Тоттенхэма" Сона Хен Мина.

Слухи насчет будущего Сона не утихают с тех пор, как в январе "Тоттенхэм" решил воспользоваться своей опцией по продлению действующего контракта Сона на 12 месяцев — до лета 2026 — вместо того, чтобы предложить своему капитану новую сделку.



Главный тренер "Тоттенхэма" Томас Франк уже сказал, что не может дать каких-либо гарантий насчет Сона, лишь заявив, что будущее 33-летнего южнокорейца находится в руках клуба.



По информации ESPN, "Лос-Анджелес" уже дал понять, что готов перейти к активным действиям, если Сон открыт к уходу из "Тоттенхэма" этим летом.



Также к бывшему нападающему "Байера" сохраняется интерес из Саудовской Аравии.