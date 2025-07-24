Нападающий лиссабонского "Спортинга" Виктор Дьекереш прибудет в Лондон в пятницу, чтобы завершить свой переход в "Арсенал".

По информации Sky Sports, "Арсенал" гарантированно заплатит за Дьекереша 55.1 млн. фунтов, а еще 8.7 млн. фунтов будут предусмотрены в виде бонусов.



"Арсеналу" не удалось согласовать трансфер Дьекереша до отъезда команды Микеля Артеты в предсезонное турне по Азии, однако совсем скоро Виктор будет готов вылететь к "канонирам" в Сингапур.



Сообщается, что Дьекереш должен прибыть в Лондон в пятницу, чтобы пройти медобследование и подписать уже согласованный контракт.



В лице Дьекереша, забившего 54 гола в 52 матчах прошлого сезона за "Спортинг", "Арсенал", наконец, обретет проверенного бомбардира, которого отчаянно не хватало команде Артеты.