МЮ провел новый раунд переговоров по Уоткинсу
"Манчестер Юнайтед" провел новый раунд переговоров с "Астон Виллой" насчет приобретения нападающего Олли Уоткинса.
"Юнайтед" все еще находится в поисках забивного форварда, и Уоткинс является одним из рассматриваемых "красными дьяволами" вариантов.
По информации talkSPORT, в данный момент ситуация такова, что "Вилла" оценивает 29-летнего англичанина в 60 миллионов фунтов, и для "Юнайтед" это чересчур.
Но если "Юнайтед" продаст ряд имеющихся игроков, а "Вилла" поумерит свои аппетиты, трансфер Уоткинса будет возможен.
Также стоит отметить, что со стороны "Виллы" существует встречный интерес к вингеру "Юнайтед" Алехандро Гарначо, который как раз входит в число игроков, от которых "дьяволы" стремятся избавиться.
Добавим, с переходом в "Юнайтед" также связывают Николаса Джексона из "Челси" и Беньямина Шешко из "РБ Лейпциг".
24.07.2025 17:00
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