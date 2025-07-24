Исак сказал "Ньюкаслу", что хочет уйти

Нападающий "Ньюкасла" Александер Исак сообщил своему клубу, что хочет уйти этим летом.

Ранее днем "Ньюкасл" объявил, что Исак не поехал с командой Эдди Хау в предсезонное турне по Азии, объяснив это небольшой травмой бедра у Александера.



Однако сразу несколько источников подтвердили The Athletic, что у Исака нет проблем со здоровьем, а отсутствие 25-летнего игрока сборной Швеции связано с неопределенностью насчет его будущего.



"Ньюкасл" был решительно настроен сохранить Исака и даже собирался предложить тому новый контракт на улучшенных условиях, однако Александер сказал своему клубу, что хочет рассмотреть варианты на стороне.



"Ньюкасл" по-прежнему настаивает, что Исак не продается, но в то же время "сороки" уже начали искать возможную замену Александеру.



В предыдущие недели Исака, забившего 27 голов за "Ньюкасл" в прошлом сезоне, сватали в "Ливерпуль", но "красные" едва приобрели в нападение Уго Экитике из "Айнтрахта" за 79 миллионов фунтов.



Sky Sports добавляет, что только сумма в 150 млн. фунтов заставит клуб с "Сент-Джеймс Парк" задуматься о расставании со своим бомбардиром.