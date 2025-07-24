Исак сказал "Ньюкаслу", что хочет уйти
Нападающий "Ньюкасла" Александер Исак сообщил своему клубу, что хочет уйти этим летом.
Ранее днем "Ньюкасл" объявил, что Исак не поехал с командой Эдди Хау в предсезонное турне по Азии, объяснив это небольшой травмой бедра у Александера.
Однако сразу несколько источников подтвердили The Athletic, что у Исака нет проблем со здоровьем, а отсутствие 25-летнего игрока сборной Швеции связано с неопределенностью насчет его будущего.
"Ньюкасл" был решительно настроен сохранить Исака и даже собирался предложить тому новый контракт на улучшенных условиях, однако Александер сказал своему клубу, что хочет рассмотреть варианты на стороне.
"Ньюкасл" по-прежнему настаивает, что Исак не продается, но в то же время "сороки" уже начали искать возможную замену Александеру.
В предыдущие недели Исака, забившего 27 голов за "Ньюкасл" в прошлом сезоне, сватали в "Ливерпуль", но "красные" едва приобрели в нападение Уго Экитике из "Айнтрахта" за 79 миллионов фунтов.
Sky Sports добавляет, что только сумма в 150 млн. фунтов заставит клуб с "Сент-Джеймс Парк" задуматься о расставании со своим бомбардиром.
24.07.2025 16:00
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1.Бенфика ~ 1.200 млрд евро
2. Аякс ~ 1.050 млрд евро
3. Порту ~ 950 млн евро
4. Челси ~ 920 млн евро
5. Монако ~ 880 млн евро
6. РБ Зальцбург ~ 850 млн евро
7. Реал Мадрид ~840 млн евро
8. Барселона ~ 800 млн евро
9. Ливерпуль ~750 млн евро
10. Севилья ~ 740 млн евро
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Сука, писуартурик, посчитай трансферный баланс спермоглотси, быстро! Где твои продажи, пиздабол ты комнатный?)
(ответить)
кароч халяпедрид вчера хотел всем нам сказать, что этот лютый пенсотроль под ником jesus33 ето был он...он просто так старался к себе внимание привлечь, а всем похуй....
так вот, челси отправил жезуса33 в отпуск, прям как ержана, после победы в лч в 21 году аххахахахаххахаа....так надолго отправился в отпуск, что забылся пароль ахахахахах
(ответить)
Я ещё помню те времена когда халамадрид94 притворялся адекватным человеком.
(ответить)
суп, надеюсь ты прав на счёт Симонса. если окажется очередной флоп из бундеса будешь ты виноват
(ответить)
Типичный швед
Настоящий викинг
(ответить)
перейдёт в МЮ, к бабки не ходи (кстати где она потерялась?)
(ответить)
Пенсы животные и это все знают
Ахахаха сечете;)
(ответить)
чисто оставлю это здесь, чтобы не пропадало.
У челси на книжке 43 игрока
у Арсенал 26
у члси на 17 АКТИВОВ БОЛЬШЕ. Ты просто вдумайся сколько челси может заработать, продав 17 ненужных игроков....
у арсенала за последние 10 лет баланс -1 млнрд
у челси -1.2 млард
разница 200 лямов.
токо у челси на 17 игркоов больше
такие дела, чмошник)
изучай процессы, шобы я на тя не ссал так как сейчас
Источник: https://fapl.ru/posts/116173/?c=1
(ответить)
Жезус на минималках, кем он себя возомнил?
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Залупуки еще не поняли, что он ждал, когда лузерпук от него отвяжется, чтобы потом свалить. Понятно, что больше всего он сожалеет, что в Челче уже не перейти, но приходится чем-то жертвовать, чтобы не наступить в портовое гакпо и не оказаться в мусульманской жоте.
(ответить)
Ща ебанутый Боэлян возбудиться, кста, 100%. Этому то похуй, что он уже двух напов в это ТО купил.
(ответить)
Джексон + нкунку за исака.
Дан дил
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Как опасность оказаться в Ливерпуля прошла, сразу из конуры вылез. Молодец. Шарит.
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Долб не мог об этом просить неделю назад, ишак конкретный.
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КЛУБЫ С САМЫМИ БОЛЬШИМИ ТРАТАМИ НА ТРАНСФЕРЫ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ:
1. членси - 2,78 млрд евро
2. МАНЧЕСТЕР СИТИ - 1,96 млрд евро
3. МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - 1.95 млрд евро
4. ПСЖ - 1.90 млрд евро
5. Ювентус - 1,77 млрд евро
6. Барселона - 1,67 млрд евро
7. ТОТТЕНХЭМ - 1,41 млрд евро
8. АРСЕНАЛ - 1,40 млрд евро
9. Атлетико - 1,24 млрд евро
10. ЛИВЕРПУЛЬ - 1,24 млрд евро
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Уахахахаха. Кто там про денежных мешков пиздел? Синее недоразумение во всей красе. Потратить 3 млрд , чтобы конкурировать с Ноа и Юргорденами и отсасывать Ипсвичам и Брайтонам, тогда как другие берут титул , потратив 12 млн на травмата. Ору.
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