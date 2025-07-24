Исак сказал "Ньюкаслу", что хочет уйти

Александер Исак Нападающий "Ньюкасла" Александер Исак сообщил своему клубу, что хочет уйти этим летом.

Ранее днем "Ньюкасл" объявил, что Исак не поехал с командой Эдди Хау в предсезонное турне по Азии, объяснив это небольшой травмой бедра у Александера.

Однако сразу несколько источников подтвердили The Athletic, что у Исака нет проблем со здоровьем, а отсутствие 25-летнего игрока сборной Швеции связано с неопределенностью насчет его будущего.

"Ньюкасл" был решительно настроен сохранить Исака и даже собирался предложить тому новый контракт на улучшенных условиях, однако Александер сказал своему клубу, что хочет рассмотреть варианты на стороне.

"Ньюкасл" по-прежнему настаивает, что Исак не продается, но в то же время "сороки" уже начали искать возможную замену Александеру.

В предыдущие недели Исака, забившего 27 голов за "Ньюкасл" в прошлом сезоне, сватали в "Ливерпуль", но "красные" едва приобрели в нападение Уго Экитике из "Айнтрахта" за 79 миллионов фунтов.

Sky Sports добавляет, что только сумма в 150 млн. фунтов заставит клуб с "Сент-Джеймс Парк" задуматься о расставании со своим бомбардиром.




Метки Исак, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 24.07.2025 16:00

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Последние комментарии:




  1. halamadrid94 24.07.2025 17:11 # halamadrid94
    1.Бенфика ~ 1.200 млрд евро
    2. Аякс ~ 1.050 млрд евро
    3. Порту ~ 950 млн евро
    4. Челси ~ 920 млн евро
    5. Монако ~ 880 млн евро
    6. РБ Зальцбург ~ 850 млн евро
    7. Реал Мадрид ~840 млн евро
    8. Барселона ~ 800 млн евро
    9. Ливерпуль ~750 млн евро
    10. Севилья ~ 740 млн евро
    _________________________________________________________________
    Сука, писуартурик, посчитай трансферный баланс спермоглотси, быстро! Где твои продажи, пиздабол ты комнатный?)

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  2. bembo 24.07.2025 17:07 # bembo
    кароч халяпедрид вчера хотел всем нам сказать, что этот лютый пенсотроль под ником jesus33 ето был он...он просто так старался к себе внимание привлечь, а всем похуй....

    так вот, челси отправил жезуса33 в отпуск, прям как ержана, после победы в лч в 21 году аххахахахаххахаа....так надолго отправился в отпуск, что забылся пароль ахахахахах

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  3. chelsea88 24.07.2025 17:06 # chelsea88
    Я ещё помню те времена когда халамадрид94 притворялся адекватным человеком.

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  4. skydreams 24.07.2025 17:02 # skydreams
    суп, надеюсь ты прав на счёт Симонса. если окажется очередной флоп из бундеса будешь ты виноват

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  5. mafia 24.07.2025 16:56 # mafia
    Типичный швед

    Настоящий викинг

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  6. amirhan-gurazhev 24.07.2025 16:54 # amirhan-gurazhev
    перейдёт в МЮ, к бабки не ходи (кстати где она потерялась?)

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  7. v-0987654321 24.07.2025 16:52 # v-0987654321
    Пенсы животные и это все знают

    Ахахаха сечете;)

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  8. bembo 24.07.2025 16:49 # bembo
    чисто оставлю это здесь, чтобы не пропадало.

    У челси на книжке 43 игрока
    у Арсенал 26

    у члси на 17 АКТИВОВ БОЛЬШЕ. Ты просто вдумайся сколько челси может заработать, продав 17 ненужных игроков....

    у арсенала за последние 10 лет баланс -1 млнрд
    у челси -1.2 млард



    разница 200 лямов.
    токо у челси на 17 игркоов больше



    такие дела, чмошник)

    изучай процессы, шобы я на тя не ссал так как сейчас

    Источник: https://fapl.ru/posts/116173/?c=1

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  9. gameboy 24.07.2025 16:40 # gameboy
    Жезус на минималках, кем он себя возомнил?

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  10. hachidlo 24.07.2025 16:27 # hachidlo
    Залупуки еще не поняли, что он ждал, когда лузерпук от него отвяжется, чтобы потом свалить. Понятно, что больше всего он сожалеет, что в Челче уже не перейти, но приходится чем-то жертвовать, чтобы не наступить в портовое гакпо и не оказаться в мусульманской жоте.

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  11. burnley 24.07.2025 16:25 # burnley
    Ща ебанутый Боэлян возбудиться, кста, 100%. Этому то похуй, что он уже двух напов в это ТО купил.

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  12. thegodfather 24.07.2025 16:25 # thegodfather
    Джексон + нкунку за исака.
    Дан дил

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  13. burnley 24.07.2025 16:23 # burnley
    Как опасность оказаться в Ливерпуля прошла, сразу из конуры вылез. Молодец. Шарит.

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  14. tigerpool 24.07.2025 16:03 # tigerpool
    Долб не мог об этом просить неделю назад, ишак конкретный.

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  15. halamadrid94 24.07.2025 16:03 # halamadrid94
    КЛУБЫ С САМЫМИ БОЛЬШИМИ ТРАТАМИ НА ТРАНСФЕРЫ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ:

    1. членси - 2,78 млрд евро
    2. МАНЧЕСТЕР СИТИ - 1,96 млрд евро
    3. МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - 1.95 млрд евро
    4. ПСЖ - 1.90 млрд евро
    5. Ювентус - 1,77 млрд евро
    6. Барселона - 1,67 млрд евро
    7. ТОТТЕНХЭМ - 1,41 млрд евро
    8. АРСЕНАЛ - 1,40 млрд евро
    9. Атлетико - 1,24 млрд евро
    10. ЛИВЕРПУЛЬ - 1,24 млрд евро
    _________________________________________________________________
    Уахахахаха. Кто там про денежных мешков пиздел? Синее недоразумение во всей красе. Потратить 3 млрд , чтобы конкурировать с Ноа и Юргорденами и отсасывать Ипсвичам и Брайтонам, тогда как другие берут титул , потратив 12 млн на травмата. Ору.

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