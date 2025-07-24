"Вулверхэмптон" приобрел Джона Ариаса

"Вулверхэмптон" подтвердил приобретение вингера бразильского "Флуминенсе" Джона Ариаса.

BBC оценивает трансфер Ариаса в 19 миллионов фунтов, включая 4 млн. фунтов в виде бонусов.



27-летний игрок сборной Колумбии подписал с "Вулверхэмптоном" четырехлетний контракт с опцией продления на 12 месяцев.



Ариас стал вторым приобретением "волков" этим летом после полузащитника Фера Лопеса, прибывшего из "Сельты".



Ариас способен сыграть по всему фронту атаки, включая позицию центрального нападающего, и поможет команде Витора Перейры справиться с потерей Матеуса Куньи. Как раз номер проданного в "Манчестер Юнайтед" игрока — 10-й — Джон и забрал.



Ариас по прозвищу "колумбийский Пеле" выступал за "Флуминенсе" с 2021 года, совершив 102 результативных действия в 229 матчах.