"Брайтон" продал Эступиньяна в "Милан"

"Брайтон" объявил о продаже левого защитника Первиса Эступиньяна в итальянский "Милан".

Продажа Эступиньяна, который заключил с "Миланом" контракт до 2030 года, принесла "Брайтону" 17 миллионов фунтов, включая бонусы.



В минувшем сезоне Эступиньян сыграл 34 матча за "Брайтон" во всех соревнованиях, однако недавняя покупка Максима Де Кейпера позволила "чайкам" отпустить 27-летнего эквадорца.



Эступиньян прибыл в Англию в 2016 году, присоединившись к "Уотфорду", за который так и не сыграл ни одного матча.



Эступиньян сделал себе имя в "Вильярреале", откуда он и перешел в "Брайтон" летом 2022. За "чаек" Первис сыграл 104 матча и забил пять голов.