"Брайтон" продал Эступиньяна в "Милан"
"Брайтон" объявил о продаже левого защитника Первиса Эступиньяна в итальянский "Милан".
Продажа Эступиньяна, который заключил с "Миланом" контракт до 2030 года, принесла "Брайтону" 17 миллионов фунтов, включая бонусы.
В минувшем сезоне Эступиньян сыграл 34 матча за "Брайтон" во всех соревнованиях, однако недавняя покупка Максима Де Кейпера позволила "чайкам" отпустить 27-летнего эквадорца.
Эступиньян прибыл в Англию в 2016 году, присоединившись к "Уотфорду", за который так и не сыграл ни одного матча.
Эступиньян сделал себе имя в "Вильярреале", откуда он и перешел в "Брайтон" летом 2022. За "чаек" Первис сыграл 104 матча и забил пять голов.
24.07.2025 14:00
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