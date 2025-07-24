Исак пропускает предсезонное турне "Ньюкасла"
Нападающий Александер Исак не поехал с "Ньюкаслом" в предсезонное турне по Азии.
В минувшую субботу Исак пропустил поражение "Ньюкасла" от "Селтика" (4:0), а главный тренер "сорок" Эдди Хау сказал, что решил оправить своего подопечного домой из-за трансферных спекуляций.
На сей раз причина отсутствия Исака другая. Как сообщает BBC, поехать в Азию 27-летнему шведу помешала небольшая травма бедра.
Все это проходит на фоне интенсивных спекуляций насчет будущего Исака. Особенно настойчиво Александера сватали в "Ливерпуль", который в итоге укрепил свое нападение с помощью Уго Экитике из "Айнтрахта".
24.07.2025 13:00
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а чо не насморк?
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