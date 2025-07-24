"Юнайтед" рискует начать сезон без нового нападающего

Рубен Аморим "Манчестер Юнайтед" опасается, что будет вынужден начать сезон 2025/26 без нового нападающего.

В минувшем сезоне голы давались Расмусу Хейлунду и Джошуа Зиркзее с огромным трудом, поэтому главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим сделал приглашение забивного форварда приоритетной задачей на лето.

С тех пор "Юнайтед" приобрел Матеуса Кунью и Бриана Мбемо, которые на двоих забили 35 голов в минувшем сезоне Премьер-Лиги, однако попытки "красных дьяволов" обзавестись чистым форвардом пока тщетны.

Интерес "Юнайтед" к Лиаму Делапу, Виктору Дьекерешу и Уго Экитике ничем не увенчался, и в данный момент нет никаких гарантий, что Аморим получит нужного игрока до старта нового сезона.

Как сообщает ESPN, Аморим даже рассматривает возможность использования упомянутого Мбемо в качестве центрального нападающего по своей схеме 3-4-3.




Метки Манчестер Юнайтед, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 24.07.2025 12:00

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  1. bembo 24.07.2025 12:28 # bembo
    нихуя бля бицуха у цыгана.
    он перешел в мю , чтобы из спорт зала не вылазить?

    (ответить)

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