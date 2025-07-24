"Бенфика" работает над возвращением Фелиша

Португальская "Бенфика" активно работает над возвращением нападающего "Челси" Жоау Фелиша.

Фелиш менее года назад вернулся в "Челси", где ранее он провел полсезона на правах аренды, но Жоау себя совершенно не проявил и в феврале отправился в "Милан".



Аренда в "Милане" себя тоже не оправдала, и новым пристанищем для 25-летнего португальца может стать "Бенфика", которую он представлял до своего ухода в "Атлетико" в 2019 году.



По информации журналиста Фабрицио Романо, Фелиш заинтересован в возвращении в "Бенфику", но многое будет зависеть от условий, которые озвучит "Челси".