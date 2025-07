Светская хроника за четверг

"Челси" договорился с Йоррелом Хато и Хави Симонсом. Джек Грилиш интересен "Наполи". Александер Исак остается на радаре у "Ливерпуля". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за четверг.

"Челси" договорился с атакующим полузащитником "РБ Лейпциг" Хави Симонсом. (The Times)



"Челси" согласовал условия личного контракта с защитником "Аякса" Йоррелом Хато. (Fabrizio Romano)



Полузащитник "Челси" Кирнан Дьюсбери-Холл вызывает интерес у "Фулхэма". (Sky Sports)



"Наполи" проявляет интерес к вингеру "Манчестер Сити" Джеку Грилишу. (Corriere dello Sport)



"Сити" хочет сохранить Эдерсона, несмотря на интерес к бразильскому голкиперу со стороны "Галатасарая". (The Independent)



"Манчестер Юнайтед" следит за полузащитником "Валенсии" Хави Геррой, который отказался от нового контракт со своим клубом. (Marca)



"Тоттенхэм" наблюдает за ситуацией полузащитника "Юнайтед" Кобби Майну. (TBR Football)



Вингер "Реала" Родриго не является целью для "Тоттенхэма". (Sky Sport Germany)



"Тоттенхэм" заинтересован в полузащитнике "Баварии" Жоау Палинье. (Sky Sport Germany)



"Аталанта" планирует пригласить вингера "Ливерпуля" Федерико Кьезу, если продаст Адемолу Лукмана в "Ювентус". (Football Italia)



"Ливерпуль" продолжает интересоваться нападающим "Ньюкасла" Александером Исаком, даже после покупки Уго Экитике. (The Times)



"Вест Хэм" готов поспорить с "Эвертоном" за полузащитника "Ювентуса" Дугласа Луиса. (The Sun)



"Вест Хэм" договаривается с бывшим нападающим "Ньюкасла" Каллумом Уилсоном. (The Sun)



Дортмундская "Боруссия" проявляет интерес к полузащитнику "Брайтона" Факундо Буонанотте. (Sky Sports)



Другое



Росс Уилсон из "Ноттингем Форест" — ведущий кандидат на вакантную должность спортивного директора "Ньюкасла". (Ben Jacobs)



Новичок "Ливерпуля" Уго Экитике получил временный игровой номер — 54. (Sky Sports)



Нападающий "Юнайтед" Матеус Кунья во второй раз стал отцом. (The Sun)



Нападающий "Челси" Лиам Делап расстался со своей девушкой после года отношений. (Daily Mail)