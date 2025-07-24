Светская хроника за четверг
"Челси" договорился с Йоррелом Хато и Хави Симонсом. Джек Грилиш интересен "Наполи". Александер Исак остается на радаре у "Ливерпуля". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за четверг.
"Челси" договорился с атакующим полузащитником "РБ Лейпциг" Хави Симонсом. (The Times)
"Челси" согласовал условия личного контракта с защитником "Аякса" Йоррелом Хато. (Fabrizio Romano)
Полузащитник "Челси" Кирнан Дьюсбери-Холл вызывает интерес у "Фулхэма". (Sky Sports)
"Наполи" проявляет интерес к вингеру "Манчестер Сити" Джеку Грилишу. (Corriere dello Sport)
"Сити" хочет сохранить Эдерсона, несмотря на интерес к бразильскому голкиперу со стороны "Галатасарая". (The Independent)
"Манчестер Юнайтед" следит за полузащитником "Валенсии" Хави Геррой, который отказался от нового контракт со своим клубом. (Marca)
"Тоттенхэм" наблюдает за ситуацией полузащитника "Юнайтед" Кобби Майну. (TBR Football)
Вингер "Реала" Родриго не является целью для "Тоттенхэма". (Sky Sport Germany)
"Тоттенхэм" заинтересован в полузащитнике "Баварии" Жоау Палинье. (Sky Sport Germany)
"Аталанта" планирует пригласить вингера "Ливерпуля" Федерико Кьезу, если продаст Адемолу Лукмана в "Ювентус". (Football Italia)
"Ливерпуль" продолжает интересоваться нападающим "Ньюкасла" Александером Исаком, даже после покупки Уго Экитике. (The Times)
"Вест Хэм" готов поспорить с "Эвертоном" за полузащитника "Ювентуса" Дугласа Луиса. (The Sun)
"Вест Хэм" договаривается с бывшим нападающим "Ньюкасла" Каллумом Уилсоном. (The Sun)
Дортмундская "Боруссия" проявляет интерес к полузащитнику "Брайтона" Факундо Буонанотте. (Sky Sports)
Другое
Росс Уилсон из "Ноттингем Форест" — ведущий кандидат на вакантную должность спортивного директора "Ньюкасла". (Ben Jacobs)
Новичок "Ливерпуля" Уго Экитике получил временный игровой номер — 54. (Sky Sports)
Нападающий "Юнайтед" Матеус Кунья во второй раз стал отцом. (The Sun)
Нападающий "Челси" Лиам Делап расстался со своей девушкой после года отношений. (Daily Mail)
24.07.2025 10:00
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Newcastle forward Anthony Gordon would ‘jump at the chance’ to sign for Liverpool this summer, journalist Graeme Bailey has claimed.
Лучше Фофана
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Потратить огромную сумму на игрока, чтобы потом он катал под 54 номером. Ору. Надеется , что возьмёт 7 после возможного ухода Диаса? Как же наивно
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"Бавария" готова увеличить сумму выкупа за Луиса Диаса до 80 миллионов евро.
Как написал в своих соцсетях журналист Бен Джейкобс, мюнхенская "Бавария" продолжает попытки подписать левого вингера "Ливерпуля" Луиса Диаса. Чемпионы Германии предлагали 67,5 миллионов евро за игрока сборной Колумбии, но получили отказ. Мюнхенцы планируют увеличить предложение, которое при некоторых раскладах может составить до 80 миллионов евро за трансфер. Сам Диас уже просит руководство "красных" отпустить его в Бундеслигу.
Напомним, что в минувшем сезоне 28-летний футболист отыграл в 50 поединках за мерсисайдцев во всех турнирах, отметившись 17 забитыми мячами и 8 результативными пасами.
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Нахуй он сдался Баварии? Тем более за такие деньги. Почти 29 лет. Раньше у мюнхенцев были хоть какие то принципы. Марко Неппе работает даже хуже Салихамиджича, а это очень непросто.
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