"Брентфорд" хочет свыше 40 млн. фунтов за Висса

"Брентфорд" хочет свыше 40 миллионов фунтов за своего нападающего Йоана Висса.

Уже лишившись этим летом Марка Флеккена, Кристиана Нергора, Бриана Мбемо, а также главного тренера Томаса Франка, "Брентфорд" не горит желанием терять еще и Висса.



"Брентфорд" едва отклонил предложение "Ньюкасла" в 25 млн. фунтов о покупке Висса, который также вызывает интерес у "Тоттенхэма" и "Ноттингем Форест".



По информации The Telegraph, только сумма свыше 40 млн. фунтов заставит "Брентфорд" отпустить 28-летнего игрока сборной ДР Конго, забившего 20 голов в 39 матчах минувшего сезона с учетом всех соревнований.



Однако в "Брентфорде" понимают, что уже в сентябре Висса исполнится 29, и это может быть последней возможностью выгодно продать Йоана.