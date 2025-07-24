"Челси" готовит предложение по Симонсу

"Челси" готовится выдвинуть свое предложение о покупке атакующего полузащитника немецкого "РБ Лейпциг" Хави Симонса.

"Челси" уже некоторое время ведет переговоры с Симонсом об условиях личного контракта. Стороны близки к компромиссу, и теперь "синие" собираются обратиться к "РБ Лейпциг" с предложением.



Симонс также вызывает интерес у "Баварии" и "Арсенала", но первые сосредоточены на Луисе Диасе из "Ливерпуля", а вторые пока не вступали в переговоры, и в данный момент Хави склоняется к переходу в "Челси", утверждает talkSPORT.



22-летний голландец мог бы заменить в "Челси" Кристофера Нкунку, который выставлен на трансфер.