Рэшфорд объяснил свой переход в "Барселону"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд объяснил свое решение перейти в испанскую "Барселону".

В среду Рэшфорд стал первым со времен Гари Линекера в 1986 году английским игроком, перешедшим в "Барселону". Маркус вынужденно покинул родной "Юнайтед", где у него нет будущего при Рубене Амориме.



27-летний Рэшфорд чувствует, что оказался в хорошем месте, чтобы демонстрировать свое мастерство, а также Маркуса воодушевили разговоры с главным тренером "Барселоны" Ханси Фликом.



"Я очень взволнован. Это клуб, где мечты людей становятся реальностью, они выигрывают большие награды".



"Ценности клуба многое значат для меня. Я чувствую себя как дома, и важным фактором в моем выборе перейти сюда было то, что это семейное место и хорошее место, чтобы хорошие игроки показывали свои умения".



"Другим фактором было то, что мои разговоры с тренером были позитивными. Он добился потрясающих вещей в прошлом сезоне. Он провел очень успешный сезон со столь молодой командой, но, вернувшись для предсезонной подготовки, по-прежнему хочет большего. Это все, что я хотел знать о клубе".



"Я хочу учиться пути "Барселоны", — цитирует Рэшфорда BBC.