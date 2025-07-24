"Реал" готов выложить 100 млн. фунтов за Родри

Испанский "Реал" готов выложить 100 миллионов фунтов за полузащитника "Манчестер Сити" Родри.

Как сообщает The Sun, главный тренер "Реала" Хаби Алонсо решил обзавестись новым опорником после сокрушительного поражения от ПСЖ в полуфинале клубного Чемпионата Мира (4:0).



В Мадриде полагают, что "Сити" может не устоять перед девятизначным предложением по Родри, который пропустил большую часть минувшего сезона из-за травмы крестообразных связок колена.



Родри уже 29 лет, а его его контракта остается два года, и это тоже может стать фактором в решении "Сити" отпустить игрока сборной Испании.