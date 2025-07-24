"Челси" близок к покупке Хато

"Челси" близок к приобретению центрального защитника голландского "Аякса" Йоррела Хато.

В данный момент "Челси" оценивает Хато в 35 миллионов фунтов, а "Аякс" ориентируется на сумму в 38.5 млн. фунтов, за которые Юрриен Тимбер был продан в "Арсенал" два года назад.



Однако переговоры двух клубов находятся в продвинутой стадии, а сам Хато, как утверждает Sky Sports, уже сказал "Аяксу", что хочет уйти, несмотря на рассчитанный до 2028 года контракт.



В свои 19 лет Хато уже является ключевым игроком "Аякса", а также дебютировал за взрослую сборную Голландии.



Помимо центра обороны, Хато также способен сыграть левого защитника, и это важно для "Челси", который не имеет адекватной замены Марку Кукурелье.