40-летний Янг перешел в "Ипсвич"

Бывший защитник "Эвертона" Эшли Янг перешел свободным агентом в "Ипсвич".

Контракт 40-летнего Янга с "Эвертоном" истек в конце минувшего сезона. Видеть ветерана у себя хотели многие клубы Чемпионшипа, включая "Уотфорд", за который Эшли прежде уже выступал в своей карьере.



Однако главный тренер вылетевшего из Премьер-Лиги "Ипсвича" Киран Маккенна, который моложе Янга, смог убедить Эшли выбрать его команду.



За свою карьеру на клубном уровне Янг провел 750 матчей и забил 88 голов, также представляя такие команды, как "Манчестер Юнайтед", "Астон Вилла" и "Интер". Эшли довелось выиграть Премьер-Лигу, Кубок Англии, Лигу Европы и Серию А.



За сборную Англии Янг сыграл 39 матчей, забив семь голов.



"Эшли провел великолепную карьеру, и его достижения говорят сами за себя. Он поддерживал крайне высокий уровень профессионализма и конкурентоспособности на протяжении своей карьеры, и он до сих пор играет на очень хорошем уровне. Мы чувствуем, что его лидерские качества и опыт пригодятся нашей команде в этом сезоне, а он очень голоден, чтобы приносить пользу на поле и за его пределами. Это очень сильное приобретение для коллектива и клуба", — сообщил Маккенна.