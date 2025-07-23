"Ливерпуль" купил Экитике за 79 млн. фунтов

Уго Экитике "Ливерпуль" официально подтвердил приобретение нападающего немецкого "Айнтрахта" Уго Экитике за 79 миллионов фунтов.

Указанная компенсация состоит из гарантированной суммы в 69 млн. фунтов и бонусов на 10 млн. фунтов.

Заключив долгосрочный контракт с "Ливерпулем", позже на этой неделе Экитике вылетит в Гонконг, чтобы присоединиться к своей новой команде, которая проводит предсезонное турне.

За полтора сезона в "Айнтрахте" Экитике забил 26 голов в 64 матчах. 23-летний француз был включен в символическую сборную Бундеслиги по итогам сезона 2024/25.

А начинал свою карьеру Экитике в ПСЖ, за который успел сыграть 33 матча и завоевать титул Лиги 1.

Уго Экитике




Метки Айнтрахт, Ливерпуль, трансферы, Экитике

Автор mihajlo   

Дата 23.07.2025 22:00

Количество просмотров Просмотров: 1258

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Последние комментарии:




  1. bembo 23.07.2025 23:31 # bembo
    я люблю Челси!

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  2. felix-the-cat 23.07.2025 23:27 # felix-the-cat
    Моур красиво обоссал членси

    Значимость кчм важна ток для фанатов щольсе

    Всем остальным похуй на этот трофей))))


    Моуринью о КЧМ: «Этот титул важен только для «Челси» – они продадут много футболок в США. «ПСЖ» – лучшая команда сезона»

    «Золотой мяч» должен выигрывать тот, кто побеждал, таково мое мнение. Футбол, как бы мы все ни хотели сделать игроков и тренеров особенными людьми, для меня остается командным делом. И, на мой взгляд, любой индивидуальный трофей всегда должен быть напрямую связан с титулами.

    Хорошо, этот клубный чемпионат мира выделил парня, который также провел отличный сезон в «Челси», Коула Палмера. Но их путь до полуфинала напоминал мне каждый раз, когда я ездил в США на предсезонные сборы с «Реалом» или «Интером», напоминал мне о тех матчах, которые мы там проводили. Так что, я думаю, этот титул чемпиона мира важен только для «Челси», поскольку они продадут там много футболок с логотипом.

    Я думаю, что «ПСЖ» стал главным победителем в этом сезоне не из-за того, что они сделали на внутренней арене, потому что они всегда побеждают на внутренней арене. Но победа в Лиге чемпионов и то, как они это сделали, особенно с учетом того, что потеряли своего лучшего игрока... Это напоминает мне то, как я выиграл с «Интером», когда Ибрагимович перешел в «Барселону», и мы были единственной командой, которая победила их».

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  3. kellborn 23.07.2025 23:26 # kellborn
    Отличный трансфер. Осталось левого вингера и центр заща Ливерпулю купить

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  4. wengerrrro 23.07.2025 23:25 # wengerrrro
    Нуньес также в свое время назабивал и перешел
    но в этот трансфер верится больше

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  5. kaspteploservis 23.07.2025 22:47 # kaspteploservis
    Нуньес забил больше в АПЛ чем этот лох в бундесе. Вот и думайте.

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  6. mafia 23.07.2025 22:46 # mafia
    Это кто?

    Похож на обычного негра с хлопковых плантаций

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  7. thegodfather 23.07.2025 22:31 # thegodfather
    Хаахаха ето еще че за лох за сотку????

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  8. liverpo0ol 23.07.2025 22:23 # liverpo0ol
    чо с ебалой фонады синей хуеты?

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  9. felix-the-cat 23.07.2025 22:13 # felix-the-cat
    Как всегда ток от пенса обоссаного мерзкий завистливый комментарий)))

    Настолько колбасных газиков перенюхал за последние года, что у них уже крыша едет оруууу

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  10. hachidlo 23.07.2025 22:13 # hachidlo
    Больше денег на односезонок из бундеслиги, больше.

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  11. brown-ale 23.07.2025 22:12 # brown-ale
    Одинаково с Жотой забьют в новом сезоне.

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  12. b84 23.07.2025 22:02 # b84
    YNWA!!!
    первый

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