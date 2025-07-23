"Ливерпуль" купил Экитике за 79 млн. фунтов
"Ливерпуль" официально подтвердил приобретение нападающего немецкого "Айнтрахта" Уго Экитике за 79 миллионов фунтов.
Указанная компенсация состоит из гарантированной суммы в 69 млн. фунтов и бонусов на 10 млн. фунтов.
Заключив долгосрочный контракт с "Ливерпулем", позже на этой неделе Экитике вылетит в Гонконг, чтобы присоединиться к своей новой команде, которая проводит предсезонное турне.
За полтора сезона в "Айнтрахте" Экитике забил 26 голов в 64 матчах. 23-летний француз был включен в символическую сборную Бундеслиги по итогам сезона 2024/25.
А начинал свою карьеру Экитике в ПСЖ, за который успел сыграть 33 матча и завоевать титул Лиги 1.
23.07.2025 22:00
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Последние комментарии:
я люблю Челси!
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Моур красиво обоссал членси
Значимость кчм важна ток для фанатов щольсе
Всем остальным похуй на этот трофей))))
Моуринью о КЧМ: «Этот титул важен только для «Челси» – они продадут много футболок в США. «ПСЖ» – лучшая команда сезона»
«Золотой мяч» должен выигрывать тот, кто побеждал, таково мое мнение. Футбол, как бы мы все ни хотели сделать игроков и тренеров особенными людьми, для меня остается командным делом. И, на мой взгляд, любой индивидуальный трофей всегда должен быть напрямую связан с титулами.
Хорошо, этот клубный чемпионат мира выделил парня, который также провел отличный сезон в «Челси», Коула Палмера. Но их путь до полуфинала напоминал мне каждый раз, когда я ездил в США на предсезонные сборы с «Реалом» или «Интером», напоминал мне о тех матчах, которые мы там проводили. Так что, я думаю, этот титул чемпиона мира важен только для «Челси», поскольку они продадут там много футболок с логотипом.
Я думаю, что «ПСЖ» стал главным победителем в этом сезоне не из-за того, что они сделали на внутренней арене, потому что они всегда побеждают на внутренней арене. Но победа в Лиге чемпионов и то, как они это сделали, особенно с учетом того, что потеряли своего лучшего игрока... Это напоминает мне то, как я выиграл с «Интером», когда Ибрагимович перешел в «Барселону», и мы были единственной командой, которая победила их».
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Отличный трансфер. Осталось левого вингера и центр заща Ливерпулю купить
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Нуньес также в свое время назабивал и перешел
но в этот трансфер верится больше
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Нуньес забил больше в АПЛ чем этот лох в бундесе. Вот и думайте.
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Это кто?
Похож на обычного негра с хлопковых плантаций
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Хаахаха ето еще че за лох за сотку????
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чо с ебалой фонады синей хуеты?
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Как всегда ток от пенса обоссаного мерзкий завистливый комментарий)))
Настолько колбасных газиков перенюхал за последние года, что у них уже крыша едет оруууу
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Больше денег на односезонок из бундеслиги, больше.
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Одинаково с Жотой забьют в новом сезоне.
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YNWA!!!
первый
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