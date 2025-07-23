"Ливерпуль" купил Экитике за 79 млн. фунтов

"Ливерпуль" официально подтвердил приобретение нападающего немецкого "Айнтрахта" Уго Экитике за 79 миллионов фунтов.

Указанная компенсация состоит из гарантированной суммы в 69 млн. фунтов и бонусов на 10 млн. фунтов.



Заключив долгосрочный контракт с "Ливерпулем", позже на этой неделе Экитике вылетит в Гонконг, чтобы присоединиться к своей новой команде, которая проводит предсезонное турне.



За полтора сезона в "Айнтрахте" Экитике забил 26 голов в 64 матчах. 23-летний француз был включен в символическую сборную Бундеслиги по итогам сезона 2024/25.



А начинал свою карьеру Экитике в ПСЖ, за который успел сыграть 33 матча и завоевать титул Лиги 1.



