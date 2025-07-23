Рэшфорд арендован "Барселоной"

Маркус Рэшфорд Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд завершил свой переход в испанскую "Барселону" на правах аренды.

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона 2025/26 и предусматривает опцию выкупа следующим летом за 26 миллионов фунтов, сообщает Sky Sports.

"Барселона" полностью возьмет на себя зарплату 27-летнего англичанина, что позволит "Юнайтед" сэкономить 14-15 млн. фунтов в ближайшие 12 месяцев.

Свой последний матч за "Юнайтед" Рэшфорд сыграл в декабре против "Виктории" в Лиге Европы. Угодив в опалу к главному тренеру "красных дьяволов" Рубену Амориму, на вторую половину минувшего сезона Маркус отправился в аренду в "Астон Виллу", где забил четыре гола и отдал шесть результативных передач в 17 матчах.

Ранее этим летом Рэшфорд вернулся в "Юнайтед", но был лишен игрового номера и тренировался отдельно от первой команды, всегда зная, что у него нет будущего в родном клубе при Амориме.

Всего Рэшфорд сыграл 426 матчей за "Юнайтед" с момента своего дебюта в 2016 году, забив 138 голов и завоевав пять больших трофеев.

Маркус Рэшфорд




Метки аренда, Барселона, Манчестер Юнайтед, Рэшфорд, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 23.07.2025 21:00

Количество просмотров Просмотров: 1138

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Последние комментарии:




  1. amirhan-gurazhev 23.07.2025 21:52 # amirhan-gurazhev
    любой адекватный человек понимает, что переход даже с 16 места АПЛ в ЛА лигу это идти на понижение, потому что ЛА лига это дно футбола, пускай это и переход в команду со второго места

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  2. hunter022 23.07.2025 21:51 # hunter022
    Форвард Уго Экитике перешёл из франкфуртского «Айнтрахта» в «Ливерпуль».

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  3. empry 23.07.2025 21:50 # empry
    Нахрен он "Барселоне"? Ни мозгов, ни тактической дисциплины, ни какой-то выдающейся техники. В вертикальной команде типа МЮ в свой прайм еще приносил пользу за счет своей скорости и контратакующей игры, но как он будет играть в "Барсе" Флика где каждый футболист пашет с первой до последней минуты? Странный трансфер.Пользователь получил предупреждение

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  4. b84 23.07.2025 21:50 # b84
    мог бы топом стать уйдет в забвение середняком

    мю убивает.

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  5. b84 23.07.2025 21:50 # b84
    да и в рот его чих пых

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  6. halamadrid94 23.07.2025 21:23 # halamadrid94
    Это , наверное, самая уебищная форма путалонцев за всю историю. Ну и сам переход непонятный. Где он будет играть при живых Ямале и Рафинье. В центре , вместо Левы? Посмотрим.

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  7. hachidlo 23.07.2025 21:03 # hachidlo
    23.07.2025 19:57 #
    zaeba1l

    Ну извини.. Жена тоже говорит что ебу больно..

    Источник: https://fapl.ru/posts/116144/?c=1#c8079277


    Первый человек, научившийся разговаривать с овцами.

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