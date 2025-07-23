Рэшфорд арендован "Барселоной"
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд завершил свой переход в испанскую "Барселону" на правах аренды.
Арендное соглашение рассчитано до конца сезона 2025/26 и предусматривает опцию выкупа следующим летом за 26 миллионов фунтов, сообщает Sky Sports.
"Барселона" полностью возьмет на себя зарплату 27-летнего англичанина, что позволит "Юнайтед" сэкономить 14-15 млн. фунтов в ближайшие 12 месяцев.
Свой последний матч за "Юнайтед" Рэшфорд сыграл в декабре против "Виктории" в Лиге Европы. Угодив в опалу к главному тренеру "красных дьяволов" Рубену Амориму, на вторую половину минувшего сезона Маркус отправился в аренду в "Астон Виллу", где забил четыре гола и отдал шесть результативных передач в 17 матчах.
Ранее этим летом Рэшфорд вернулся в "Юнайтед", но был лишен игрового номера и тренировался отдельно от первой команды, всегда зная, что у него нет будущего в родном клубе при Амориме.
Всего Рэшфорд сыграл 426 матчей за "Юнайтед" с момента своего дебюта в 2016 году, забив 138 голов и завоевав пять больших трофеев.
23.07.2025 21:00
Просмотров: 1138
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
любой адекватный человек понимает, что переход даже с 16 места АПЛ в ЛА лигу это идти на понижение, потому что ЛА лига это дно футбола, пускай это и переход в команду со второго места
(ответить)
Форвард Уго Экитике перешёл из франкфуртского «Айнтрахта» в «Ливерпуль».
(ответить)
Нахрен он "Барселоне"? Ни мозгов, ни тактической дисциплины, ни какой-то выдающейся техники. В вертикальной команде типа МЮ в свой прайм еще приносил пользу за счет своей скорости и контратакующей игры, но как он будет играть в "Барсе" Флика где каждый футболист пашет с первой до последней минуты? Странный трансфер.
(ответить)
мог бы топом стать уйдет в забвение середняком
мю убивает.
(ответить)
да и в рот его чих пых
(ответить)
Это , наверное, самая уебищная форма путалонцев за всю историю. Ну и сам переход непонятный. Где он будет играть при живых Ямале и Рафинье. В центре , вместо Левы? Посмотрим.
(ответить)
23.07.2025 19:57 #
zaeba1l
Ну извини.. Жена тоже говорит что ебу больно..
Источник: https://fapl.ru/posts/116144/?c=1#c8079277
Первый человек, научившийся разговаривать с овцами.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий