Рэшфорд арендован "Барселоной"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд завершил свой переход в испанскую "Барселону" на правах аренды.

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона 2025/26 и предусматривает опцию выкупа следующим летом за 26 миллионов фунтов, сообщает Sky Sports.



"Барселона" полностью возьмет на себя зарплату 27-летнего англичанина, что позволит "Юнайтед" сэкономить 14-15 млн. фунтов в ближайшие 12 месяцев.



Свой последний матч за "Юнайтед" Рэшфорд сыграл в декабре против "Виктории" в Лиге Европы. Угодив в опалу к главному тренеру "красных дьяволов" Рубену Амориму, на вторую половину минувшего сезона Маркус отправился в аренду в "Астон Виллу", где забил четыре гола и отдал шесть результативных передач в 17 матчах.



Ранее этим летом Рэшфорд вернулся в "Юнайтед", но был лишен игрового номера и тренировался отдельно от первой команды, всегда зная, что у него нет будущего в родном клубе при Амориме.



Всего Рэшфорд сыграл 426 матчей за "Юнайтед" с момента своего дебюта в 2016 году, забив 138 голов и завоевав пять больших трофеев.



