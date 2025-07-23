"Ювентус" поставил на паузу свой интерес к Санчо

Итальянский "Ювентус" поставил на паузу свой интерес к вингеру "Манчестер Юнайтед" Джейдону Санчо.

Минувший сезон Санчо провел в "Челси" на правах аренды, но поскольку "синие" не смогли согласовать условия личного контракта с Джейдоном, тот со штрафом в 5 миллионов фунтов был возвращен в Манчестер.



На днях в итальянской прессе появилась информация, что "Ювентус" близок к приобретению Санчо, достигнув полного компромисса с 25-летним игроком сборной Англии.



Однако накануне "Ювентус" подтвердил выкуп вингера Франсишку Консейсау у "Порту" за 27.7 млн. фунтов после сезона аренды, после чего, сообщает Sky Sports, клуб из Турина решил не приглашать Санчо — по крайней мере, пока.