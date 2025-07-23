"Челси" ведет переговоры по Хато и Симонсу
"Челси" ведет переговоры о покупке защитника "Аякса" Йоррела Хато и атакующего полузащитника "РБ Лейпциг" Хави Симонса.
Хато, также способный сыграть левого защитника, является одним из нескольких вариантов, рассматриваемых "Челси" по усилению центра обороны.
Несмотря на юный возраст, 19-летний Хато регулярно играл за "Аякс" в последние два сезона, примерял капитанскую повязку и дебютировал за взрослую сборную Голландии.
Как сообщает Sky Sports, параллельно "Челси" договаривается по 22-летнему Симонсу. Соотечественник Хато может заменить на "Стэмфорд Бридж" выставленного на трансфер Кристофера Нкунку.
Симонс не собирается оставаться в Лейпциге, о чем дал ясно понять своему клубу, и "Челси" — лишь один из нескольких претендентов на Хави.
23.07.2025 19:00
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