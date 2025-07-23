"Челси" ведет переговоры по Хато и Симонсу

Йоррел Хато и Хави Симонс "Челси" ведет переговоры о покупке защитника "Аякса" Йоррела Хато и атакующего полузащитника "РБ Лейпциг" Хави Симонса.

Хато, также способный сыграть левого защитника, является одним из нескольких вариантов, рассматриваемых "Челси" по усилению центра обороны.

Несмотря на юный возраст, 19-летний Хато регулярно играл за "Аякс" в последние два сезона, примерял капитанскую повязку и дебютировал за взрослую сборную Голландии.

Как сообщает Sky Sports, параллельно "Челси" договаривается по 22-летнему Симонсу. Соотечественник Хато может заменить на "Стэмфорд Бридж" выставленного на трансфер Кристофера Нкунку.

Симонс не собирается оставаться в Лейпциге, о чем дал ясно понять своему клубу, и "Челси" — лишь один из нескольких претендентов на Хави.




Метки Аякс, РБ Лейпциг, Симонс, Хато, Челси

Автор mihajlo   

Дата 23.07.2025 19:00

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