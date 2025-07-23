"Ливерпуль" не закончил с приобретениями

"Ливерпуль" не собирается уходить с трансферного рынка после того, как завершит приобретение нападающего немецкого "Айнтрахта" Уго Экитике.

Накануне стало известно, что "Айнтрахт" принял предложение "Ливерпуля" по Экитике в размере 79 миллионов фунтов, включая бонусы, и отпустил Уго на медобследование.



Переход Экитике будет означать, что "Ливерпуль" потратил почти 300 млн. фунтов на укрепление своего состава этим летом, однако журналист Фабрицио Романо утверждает, что это еще не конец, и за Уго могут последовать другие приобретения.



Например, команде Арне Слота может потребоваться новый центральный защитник. "Красные" продали Джарелла Куансу в "Байер" и до сих пор не уладили вопрос с истекающим через год контрактом Ибраимы Конате.



"Ливерпуль" держит руку на пульсе, проявляя интерес к Марку Гехи из "Кристал Пэлас", Илье Забарному из "Борнмута" и Чарли Крессуэллу из "Тулузы" как к возможным целям по усилению центра обороны.



Наконец, "Ливерпуль" все еще может попрощаться с Луисом Диасом и Федерико Кьезой, и тогда встанет вопрос о приглашении нового флангового нападающего.