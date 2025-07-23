"Вест Хэм" могут выселить с Лондонского стадиона на три недели

Лондонский стадион "Вест Хэм" может лишиться возможности пользоваться Лондонским стадионом на протяжении трех недель.

Лондонский стадион находится в долгосрочной аренде у "Вест Хэма", но контролируется по-прежнему британским правительством, которое пообещало выделить 45 миллионов фунтов на проведение Чемпионата Мира по легкой атлетике на арене "молотобойцев" в 2029 году.

В отличие от 2017 года, когда Чемпионата Мира по легкой атлетике тоже проходил в Лондоне и стартовал в начале августа, в 2029 году организаторы хотят устроить мероприятие в сентябре, сообщает Daily Mail.

Это означало бы наложение Чемпионата Мира по легкой атлетике на начало футбольного сезона 2029/30, заставив "Вест Хэм" или переносить свои домашние матчи, или искать временный дом.

И хотя Чемпионата Мира по легкой атлетике длится только девять дней, организаторам потребуется время, что подготовить Лондонский стадион, а затем вернуть его в привычное для "Вест Хэма" состояние. Суммарно это может занять до трех недель.




Метки Вест Хэм, Лондонский стадион, стадионы

Автор mihajlo   

Дата 23.07.2025 17:00

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