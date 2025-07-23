Субименди объяснил, почему не перешел в "Ливерпуль" прошлым летом

Полузащитник "Арсенала" Мартин Субименди объяснил, почему отказался от перехода в "Ливерпуль" прошлым летом.

Прошлым летом "Ливерпуль" был готов выплатить отступные Субименди по контракту с "Реал Сосьедад", но Мартин решил остаться в родном клубе.



Спустя год Субименди все же отправился в Премьер-Лигу, но присоединился к "Арсеналу". По словам 26-летнего испанца, он просто дождался правильного момента и "качественного тренера".



"В первую очередь мне нужно было ответить на вопрос, хочу ли я покинуть "Реал", и тогда не было правильное время для этого".



"Я чувствовал, что "Реал" предлагает мне больше возможностей и что я все еще многому должен научиться, поэтому остаться в "Реале" было лучшим решением для меня".



"Я не знаю, что Микель (Артета) увидел во мне, но я рассматриваю его одним из ведущих тренеров в Европе. В конце концов я хотел иметь качественного тренера, уходя из "Реал Сосьедад".



"Думаю, я обрел такого тренера. За проведенные здесь дни я убедился, насколько он дотошен к каждому аспекту игры, поэтому, думаю, он тот самый", — цитирует Субименди BBC.