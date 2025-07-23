Субименди объяснил, почему не перешел в "Ливерпуль" прошлым летом
Полузащитник "Арсенала" Мартин Субименди объяснил, почему отказался от перехода в "Ливерпуль" прошлым летом.
Прошлым летом "Ливерпуль" был готов выплатить отступные Субименди по контракту с "Реал Сосьедад", но Мартин решил остаться в родном клубе.
Спустя год Субименди все же отправился в Премьер-Лигу, но присоединился к "Арсеналу". По словам 26-летнего испанца, он просто дождался правильного момента и "качественного тренера".
"В первую очередь мне нужно было ответить на вопрос, хочу ли я покинуть "Реал", и тогда не было правильное время для этого".
"Я чувствовал, что "Реал" предлагает мне больше возможностей и что я все еще многому должен научиться, поэтому остаться в "Реале" было лучшим решением для меня".
"Я не знаю, что Микель (Артета) увидел во мне, но я рассматриваю его одним из ведущих тренеров в Европе. В конце концов я хотел иметь качественного тренера, уходя из "Реал Сосьедад".
"Думаю, я обрел такого тренера. За проведенные здесь дни я убедился, насколько он дотошен к каждому аспекту игры, поэтому, думаю, он тот самый", — цитирует Субименди BBC.
23.07.2025 16:00
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Последние комментарии:
Леол, мог бы чемпионом уже стать. Теперь будет дрвольствоваться вторым местом.
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Он думал что играет в Реале.
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Все, абсолютно все ссут на гпуль.
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Обоссал подзалупаль чего тут объяснять
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Побольше бреолина пусть намажет на голову что бы выглядеть настоящим Анониром!
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Ещё 1 Зинченко
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При всем уважении к Арсеналу. Уахахах
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Потому шо лох.
Мог стать чемионом апл
А стал пидралькой
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