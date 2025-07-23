Субименди объяснил, почему не перешел в "Ливерпуль" прошлым летом

Мартин Субименди Полузащитник "Арсенала" Мартин Субименди объяснил, почему отказался от перехода в "Ливерпуль" прошлым летом.

Прошлым летом "Ливерпуль" был готов выплатить отступные Субименди по контракту с "Реал Сосьедад", но Мартин решил остаться в родном клубе.

Спустя год Субименди все же отправился в Премьер-Лигу, но присоединился к "Арсеналу". По словам 26-летнего испанца, он просто дождался правильного момента и "качественного тренера".

"В первую очередь мне нужно было ответить на вопрос, хочу ли я покинуть "Реал", и тогда не было правильное время для этого".

"Я чувствовал, что "Реал" предлагает мне больше возможностей и что я все еще многому должен научиться, поэтому остаться в "Реале" было лучшим решением для меня".

"Я не знаю, что Микель (Артета) увидел во мне, но я рассматриваю его одним из ведущих тренеров в Европе. В конце концов я хотел иметь качественного тренера, уходя из "Реал Сосьедад".

"Думаю, я обрел такого тренера. За проведенные здесь дни я убедился, насколько он дотошен к каждому аспекту игры, поэтому, думаю, он тот самый", — цитирует Субименди BBC.




Метки Арсенал, Ливерпуль, Субименди

Автор mihajlo   

Дата 23.07.2025 16:00

Количество просмотров Просмотров: 3812

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Последние комментарии:




  1. chelsea88 23.07.2025 18:54 # chelsea88
    Леол, мог бы чемпионом уже стать. Теперь будет дрвольствоваться вторым местом.

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  2. alash 23.07.2025 17:49 # alash
    Он думал что играет в Реале.

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  3. instasamka 23.07.2025 17:40 # instasamka
    Все, абсолютно все ссут на гпуль.

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  4. meshuggah 23.07.2025 17:29 # meshuggah
    Обоссал подзалупаль чего тут объяснять

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  5. xxa 23.07.2025 17:13 # xxa
    Побольше бреолина пусть намажет на голову что бы выглядеть настоящим Анониром!

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  6. gidro-met 23.07.2025 17:08 # gidro-met
    Ещё 1 Зинченко

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  7. beatles-red 23.07.2025 16:59 # beatles-red
    При всем уважении к Арсеналу. Уахахах

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  8. thegodfather 23.07.2025 16:56 # thegodfather
    Потому шо лох.
    Мог стать чемионом апл
    А стал пидралькой

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