Кукурелья раскритиковал Мадуэке за ранний отъезд с клубного Чемпионата Мира
Защитник "Челси" Марк Кукурелья раскритиковал решение вингера Нони Мадуэке покинуть расположение "синих" перед финалом клубного Чемпионата Мира.
В преддверии победного для "Челси" финала клубного Чемпионата Мира против ПСЖ "Арсенал" согласовал стоимость Мадуэке в размере 52 миллионов фунтов, и Нони сразу же улетел назад в Лондон.
Кукурелья недоумевает, почему Мадуэке, сыгравший в пяти из шести матчей "Челси" на турнире до финала, не задержался.
"Да, думаю, это странно. Думаю, он упустил хорошую возможность, хотя и не играл в стартовом составе".
"Думаю, он так поступил из-за всего, происходившего насчет его будущего, но в конце концов он мог отсрочить свой отъезд на пару дней или вроде того".
"Он бы ничего не потерял, дождавшись этого дня. Думаю, в конце концов он упустил довольно хорошую возможность", — цитирует Кукурелью talkSPORT.
23.07.2025 15:00
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