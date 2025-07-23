Кукурелья раскритиковал Мадуэке за ранний отъезд с клубного Чемпионата Мира

Защитник "Челси" Марк Кукурелья раскритиковал решение вингера Нони Мадуэке покинуть расположение "синих" перед финалом клубного Чемпионата Мира.

В преддверии победного для "Челси" финала клубного Чемпионата Мира против ПСЖ "Арсенал" согласовал стоимость Мадуэке в размере 52 миллионов фунтов, и Нони сразу же улетел назад в Лондон.



Кукурелья недоумевает, почему Мадуэке, сыгравший в пяти из шести матчей "Челси" на турнире до финала, не задержался.



"Да, думаю, это странно. Думаю, он упустил хорошую возможность, хотя и не играл в стартовом составе".



"Думаю, он так поступил из-за всего, происходившего насчет его будущего, но в конце концов он мог отсрочить свой отъезд на пару дней или вроде того".



"Он бы ничего не потерял, дождавшись этого дня. Думаю, в конце концов он упустил довольно хорошую возможность", — цитирует Кукурелью talkSPORT.