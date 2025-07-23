Кукурелья раскритиковал Мадуэке за ранний отъезд с клубного Чемпионата Мира

Нони Мадуэке и Марк Кукурелья Защитник "Челси" Марк Кукурелья раскритиковал решение вингера Нони Мадуэке покинуть расположение "синих" перед финалом клубного Чемпионата Мира.

В преддверии победного для "Челси" финала клубного Чемпионата Мира против ПСЖ "Арсенал" согласовал стоимость Мадуэке в размере 52 миллионов фунтов, и Нони сразу же улетел назад в Лондон.

Кукурелья недоумевает, почему Мадуэке, сыгравший в пяти из шести матчей "Челси" на турнире до финала, не задержался.

"Да, думаю, это странно. Думаю, он упустил хорошую возможность, хотя и не играл в стартовом составе".

"Думаю, он так поступил из-за всего, происходившего насчет его будущего, но в конце концов он мог отсрочить свой отъезд на пару дней или вроде того".

"Он бы ничего не потерял, дождавшись этого дня. Думаю, в конце концов он упустил довольно хорошую возможность", — цитирует Кукурелью talkSPORT.




Метки клубный Чемпионат Мира, Кукурелья, Мадуэке, Челси

Автор mihajlo   

Дата 23.07.2025 15:00

Количество просмотров Просмотров: 762

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. closer 23.07.2025 15:30 # closer
    Кукушка и с виду такой недалёкий
    Но лижет хозяину охотно

    (ответить)

  2. gidro-met 23.07.2025 15:04 # gidro-met
    Хаави Симонова, сююююдааа

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: