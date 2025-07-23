"Ювентус" заинтересован в Стерлинге

Итальянский "Ювентус" присоединился к числу клубов, заинтересованных в вингере "Челси" Рахиме Стерлинге.

Стерлинг не входит в планы главного тренера "Челси" Энцо Марески, и "синие" готовы отпустит бывшего игрока "Арсенала", "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" всего за 20 миллионов фунтов.



"Челси" даже готов отправить Стерлинга в аренду, если не найдет покупателя по указанной выше цене, и эта возможность привлекла внимание ряда европейских клубов.



Помимо "Байера", об интересе которого к Стерлингу уже сообщалось, на Рахима также претендует "Ювентус", который последние недели вел переговоры по вингеру "Манчестер Юнайтед" Джейдону Санчо.



Оба клуба могут предложить Стерлингу, на счету которого 82 матча за сборную Англии, возможность сыграть в Лиге Чемпионов.