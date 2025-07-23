Нкунку по-прежнему собирается уйти из "Челси"

Нападающий Кристофер Нкунку с высокой вероятностью покинет "Челси" этим летом.

Ранее этим летом Нкунку сватали в "Манчестер Юнайтед" и "Баварию", но сейчас эти слухи несколько заглохли.



Однако журналист Фабрицио Романо утверждает, что Нкунку "почти гарантированно" перейдет в другой клуб, благо "Челси" еще с января открыт к продаже Кристофера.



Нкунку не чувствует себя счастливым в "Челси" из-за дефицита игровых минут, и уход 27-летнего француза может открыть дверь к приглашению еще одного атакующего игрока в "Челси".