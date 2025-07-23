"Аль-Хиляль" собирает информацию насчет Исака

Саудовский "Аль-Хиляль" проявил интерес к нападающему "Ньюкасла" Александеру Исаку.

Этим летом "Ньюкаслу" уже удалось оградить Исака от интереса "Ливерпуля", который был готов заплатить 120 миллионов фунтов за Александера, но, осознав бесперспективность своих намерений, решил купить в нападение Уго Экитике из "Айнтрахта".



Однако угроза лишиться Исака еще не миновала для "Ньюкасла". По информации ESPN, "Аль-Хиляль" собирается информацию насчет финансовых условий сделки по 25-летнему шведу.



Главный тренер "Аль-Хиляля" Симоне Индзаги очень хочет видеть Исака в своей команде, хотя и понимает, что заманить находящегося в расцвете сил игрока в Саудовскую Аравию будет непросто.



"Аль-Хиляль" находится в поисках нового нападающего с тех пор, как Виктор Осимхен отклонил роскошное предложение саудитов и предпочел "Галатасарай".