"Аль-Хиляль" собирает информацию насчет Исака
Саудовский "Аль-Хиляль" проявил интерес к нападающему "Ньюкасла" Александеру Исаку.
Этим летом "Ньюкаслу" уже удалось оградить Исака от интереса "Ливерпуля", который был готов заплатить 120 миллионов фунтов за Александера, но, осознав бесперспективность своих намерений, решил купить в нападение Уго Экитике из "Айнтрахта".
Однако угроза лишиться Исака еще не миновала для "Ньюкасла". По информации ESPN, "Аль-Хиляль" собирается информацию насчет финансовых условий сделки по 25-летнему шведу.
Главный тренер "Аль-Хиляля" Симоне Индзаги очень хочет видеть Исака в своей команде, хотя и понимает, что заманить находящегося в расцвете сил игрока в Саудовскую Аравию будет непросто.
"Аль-Хиляль" находится в поисках нового нападающего с тех пор, как Виктор Осимхен отклонил роскошное предложение саудитов и предпочел "Галатасарай".
23.07.2025 12:00
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неужели перечеркнет карьеру?
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