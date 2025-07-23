"Брайтон" отправил Фергюсона в "Рому"
"Брайтон" подтвердил переход своего нападающего Эвана Фергюсона в итальянскую "Рому" на правах аренды, рассчитанной до конца сезона 2025/26.
Это будет вторая подряд аренда для Фергюсона, который вторую половину минувшего сезона провел у бывшего наставника "Брайтона" Грэма Поттера в "Вест Хэме", совершенно не проявив себя.
Некогда Фергюсон считался одним из самых перспективных нападающих в Премьер-Лиге, и 20-летний ирландец надеется, что командировка в Италию поможет ему перезагрузить свою карьеру.
"Последние полтора сезона были сложным периодом для Эвана. Ему мешали неприятные травмы, не позволяя играть матчи один за другим".
"Он преодолел эти травмы и вернулся в отличном состоянии. Теперь он хочет играть регулярно. Это захватывающая возможность в сильной лиге с перспективой сыграть в еврокубках".
"Мы желаем Эвану всего хорошего на этот сезон и будем внимательно следить за его прогрессом", — сообщил главный тренер "Брайтона" Фабиан Хюрцелер.
23.07.2025 11:00
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жадность фраера сгубила - хотели когда то за него больше 100 млн, ни кто не рискнул столько платить, а теперь сдают в аренды в тщетных попытках реанимировать игрока, что бы можно было сбагрить хоть за какую то сумму
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