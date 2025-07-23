"Брайтон" отправил Фергюсона в "Рому"

"Брайтон" подтвердил переход своего нападающего Эвана Фергюсона в итальянскую "Рому" на правах аренды, рассчитанной до конца сезона 2025/26.

Это будет вторая подряд аренда для Фергюсона, который вторую половину минувшего сезона провел у бывшего наставника "Брайтона" Грэма Поттера в "Вест Хэме", совершенно не проявив себя.



Некогда Фергюсон считался одним из самых перспективных нападающих в Премьер-Лиге, и 20-летний ирландец надеется, что командировка в Италию поможет ему перезагрузить свою карьеру.



"Последние полтора сезона были сложным периодом для Эвана. Ему мешали неприятные травмы, не позволяя играть матчи один за другим".



"Он преодолел эти травмы и вернулся в отличном состоянии. Теперь он хочет играть регулярно. Это захватывающая возможность в сильной лиге с перспективой сыграть в еврокубках".



"Мы желаем Эвану всего хорошего на этот сезон и будем внимательно следить за его прогрессом", — сообщил главный тренер "Брайтона" Фабиан Хюрцелер.