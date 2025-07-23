Джеймс Макати решил остаться в Англии

Полузащитник "Манчестер Сити" Джеймс Макати отказался от идеи продолжить карьеру за пределами Англии.

Лишь на прошлой неделе Макати посетил Франкфурт и провел переговоры с "Айнтрахтом". Также в приглашении Джеймса были заинтересованы дортмундская "Боруссия", "Байер" и представители Серии А.



Однако 22-летний англичанин решил, что ни Германия, ни Италия ему не подходит и теперь сосредоточится на поисках клуба в Премьер-Лиге, сообщает Sky Sports.



Это решение значительно повышает шансы "Ноттингем Форест" заполучить Макати, в котором "лесники" видят замену для находящегося на пороге перехода в "Тоттенхэм" Моргана Гиббс-Уайта.