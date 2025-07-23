"РБ Лейпциг" начал переговоры с "Челси" по Чуквуэмекке

Немецкий "РБ Лейпциг" начал переговоры с "Челси" насчет полузащитника Кэрни Чуквуэмеки.

В данный момент "Челси" общается с атакующим полузащитником "РБ Лейпциг" Хави Симонсом. Стороны близки к компромиссу, но окончательно пока не договорились.



"Челси" еще не обращался к "РБ Лейпциг" насчет Симонса. Вместо этого немецкий клуб сам вышел на контакт с "синими" и поинтересовался условиями трансфера Чуквуэмеки, сообщает Sky Sport Germany.



Чуквуэмека произвел хорошее впечатление в Бундеслиге своей игрой за дортмундскую "Боруссию" на правах аренды в минувшем сезоне, и в среду "РБ Лейпциг" продолжит переговоры по 21-летнему англичанину.