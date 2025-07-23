"Юнайтед" готов устроить распродажу игроков с дисконтом

"Манчестер Юнайтед" готов устроить распродажу своих опальных игроков по сниженным ценам.

Этим летом "Юнайтед" заработал уж 20.7 млн. фунтов на трансферах, но вся эта сумма была получена в качестве долей от последующей перепродажи своих бывших игроков другими клубами. Еще 5 млн. фунтов "красные дьяволы" выручили в качестве штрафа "Челси" за Джейдона Санчо.



Даже Маркус Рэшфорд уходит из "Юнайтед" в "Барселону" только на правах аренды — с продажами у "дьяволов" пока не ладится.



Меж тем, от продаж зависят дальнейшие приобретения, поэтому "Юнайтед" решил избавиться от своих изгоев, обрушив на них цены относительно своих изначальных ожиданий, сообщает The Telegraph.



Речь идет об игроках вроде Санчо, Алехандро Гарначо, Антони и Тирелла Маласиа. Все они не поехали с "Юнайтед" в предсезонное турне по США.