Светская хроника за среду
"Манчестер Юнайтед" не будет покупать Николаса Джексона. Три клуба Премьер-Лиги следят за Алехандро Гарначо. Нолберто Солано получил две работы одновременно. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за среду.
Сразу несколько клубов Премьер-Лиги проявляют интерес к японскому вингеру "Хольштайна" Сюто Матино. (Sky Sport Germany)
"Атлетико" договаривается с "Челси" насчет покупки защитника Ренату Вейги, которого "синие" оценивают в 35 миллионов фунтов. (Fabrizio Romano)
"РБ Лейпциг" хочет получить минимум 60 млн. фунтов за атакующего полузащитника Хави Симонса, с которым уже контактирует "Челси". (Sky Sport Germany)
"Юнайтед" едва ли сделает предложение о покупке нападающего "Челси" Николаса Джексона. (Ben Jacobs)
Нападающий "Юнайтед" Расмус Хейлунд интересен "Аталанте" и "Лацио". (Foot Mercao)
"Астон Вилла", "Челси" и "Тоттенхэм" следят за вингером "Юнайтед" Алехандро Гарначо. (The Telegraph)
"Тоттенхэм" вступил в борьбу за вингера "Реала" Родриго. (Diario AS)
"Наполи", "Милан", "Рома", "Ювентус" и "Интер" заинтересованы в приглашении вингера "Ливерпуля" Федерико Кьезы. (Calciomercato)
Голкипер "Бернли" Джеймс Траффорд очень заинтересован в возвращении в "Манчестер Сити". (Football Insider)
"Сити" не планирует покупать правого защитника "Ньюкасла" Тино Ливраменто. (ESPN)
Защитник "Баварии" Адам Азну интересен "Эвертону". (The Athletic)
Вингер "Атлетико" Самуэл Лино находится на радаре у "Эвертона". (AS)
"Вулверхэмптон" близок к покупке правого защитника "Альмерии" Марка Пубиля и вингера "Флуминенсе" Джона Ариаса. (The Athletic)
"Вест Хэм" следит за голкипера "Лестера" Мадса Хермансена. (Sky Sports)
"Вест Хэм" начал переговоры с бывшим нападающим "Ньюкасла" Каллумом Уилсоном. (The Sun)
Другое
Экс-игрок "Ньюкасла" Нолберто Солано будет тренировать взрослую сборную Пакистана и сборную Пакистана U-23 одновременно. (The Sun)
С момента своего назначения главным тренером "Арсенала" Микель Артета купил у "Челси" игроков на 134 млн. фунтов. (ESPN)
Бывший полузащитник сборной Англии Пол Гаскойн остается в госпитале. (BBC)
В возрасте 70 лет из жизни ушел бывший защитник "Ливерпуля" и сборной Уэльса Джоуи Джонс. (BBC)
23.07.2025 06:00
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Последние комментарии:
не хочу родриго в ЛФК от слова совсем, вообще не приветствую игроков реала в других командах, если это не голодный юниор с бешенным потенциалом конечно. но состоявшиеся игроки реала на трансферах сразу рэдфлаг.
(ответить)
Братики, моё почтение!
Готов вернуться и схлестнуться с Ержаном в поединке в FF!
Последний раз играл пару лет назад и разъебал лигу фапла, напомню:
Сезон FF АПЛ лига ФАПЛА 2021/2022:
1. sellman (Братик Sellman) — 2575 (31 292)
2. KOROLI (True Manc) — 2542
3. Papa Chiellinni (Sayat NURLAN) — 2443
4. WTF Collective (Ilya Sokolov) — 2434
5. семь эльче (Ihor Makhan) — 2354
6. Peski FC (Anton Borysov) — 2311
Если жёлтая помидорка будет играть, обозначит себя, готов поучаствовать. Скидывайте инвайт, научу ерсена шахматам в FF.
(ответить)
"Наполи", "Милан", "Рома", "Ювентус" и "Интер" заинтересованы в приглашении вингера "Ливерпуля" Федерико Кьезы. (Calciomercato)
Источник: https://fapl.ru/posts/116144/?c=1#c8078962
Знаете почему игроки Ливерпуля нарасхват у всех?
Они просто заражены вирусом... Вирусом победителя!
(ответить)
С момента своего назначения главным тренером "Арсенала" Микель Артета купил у "Челси" игроков на 134 млн. фунтов. (ESPN)
Источник: https://fapl.ru/posts/116144/?c=1#c8078961
Артета зашел в супермаркет "Челси" и скупает всю просрочку по бросовым ценам. )
(ответить)
Джоуи Джонс R.I.P. YNWALLAh!
(ответить)
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Наши вашим сверху хуем красным машут!
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