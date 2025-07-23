Светская хроника за среду

Светская хроника "Манчестер Юнайтед" не будет покупать Николаса Джексона. Три клуба Премьер-Лиги следят за Алехандро Гарначо. Нолберто Солано получил две работы одновременно. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за среду.

Сразу несколько клубов Премьер-Лиги проявляют интерес к японскому вингеру "Хольштайна" Сюто Матино. (Sky Sport Germany)

"Атлетико" договаривается с "Челси" насчет покупки защитника Ренату Вейги, которого "синие" оценивают в 35 миллионов фунтов. (Fabrizio Romano)

"РБ Лейпциг" хочет получить минимум 60 млн. фунтов за атакующего полузащитника Хави Симонса, с которым уже контактирует "Челси". (Sky Sport Germany)

"Юнайтед" едва ли сделает предложение о покупке нападающего "Челси" Николаса Джексона. (Ben Jacobs)

Нападающий "Юнайтед" Расмус Хейлунд интересен "Аталанте" и "Лацио". (Foot Mercao)

"Астон Вилла", "Челси" и "Тоттенхэм" следят за вингером "Юнайтед" Алехандро Гарначо. (The Telegraph)

"Тоттенхэм" вступил в борьбу за вингера "Реала" Родриго. (Diario AS)

"Наполи", "Милан", "Рома", "Ювентус" и "Интер" заинтересованы в приглашении вингера "Ливерпуля" Федерико Кьезы. (Calciomercato)

Голкипер "Бернли" Джеймс Траффорд очень заинтересован в возвращении в "Манчестер Сити". (Football Insider)

"Сити" не планирует покупать правого защитника "Ньюкасла" Тино Ливраменто. (ESPN)

Защитник "Баварии" Адам Азну интересен "Эвертону". (The Athletic)

Вингер "Атлетико" Самуэл Лино находится на радаре у "Эвертона". (AS)

"Вулверхэмптон" близок к покупке правого защитника "Альмерии" Марка Пубиля и вингера "Флуминенсе" Джона Ариаса. (The Athletic)

"Вест Хэм" следит за голкипера "Лестера" Мадса Хермансена. (Sky Sports)

"Вест Хэм" начал переговоры с бывшим нападающим "Ньюкасла" Каллумом Уилсоном. (The Sun)

Другое

Экс-игрок "Ньюкасла" Нолберто Солано будет тренировать взрослую сборную Пакистана и сборную Пакистана U-23 одновременно. (The Sun)

С момента своего назначения главным тренером "Арсенала" Микель Артета купил у "Челси" игроков на 134 млн. фунтов. (ESPN)

Бывший полузащитник сборной Англии Пол Гаскойн остается в госпитале. (BBC)

В возрасте 70 лет из жизни ушел бывший защитник "Ливерпуля" и сборной Уэльса Джоуи Джонс. (BBC)




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Автор mihajlo   

Дата 23.07.2025 06:00

Количество просмотров Просмотров: 2779

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Последние комментарии:




  1. bangladesh 23.07.2025 08:39 # bangladesh
    не хочу родриго в ЛФК от слова совсем, вообще не приветствую игроков реала в других командах, если это не голодный юниор с бешенным потенциалом конечно. но состоявшиеся игроки реала на трансферах сразу рэдфлаг.

    (ответить)

  2. sellman 23.07.2025 08:25 # sellman
    Братики, моё почтение!

    Готов вернуться и схлестнуться с Ержаном в поединке в FF!

    Последний раз играл пару лет назад и разъебал лигу фапла, напомню:

    Сезон FF АПЛ лига ФАПЛА 2021/2022:

    1. sellman (Братик Sellman) — 2575 (31 292)
    2. KOROLI (True Manc) — 2542
    3. Papa Chiellinni (Sayat NURLAN) — 2443
    4. WTF Collective (Ilya Sokolov) — 2434
    5. семь эльче (Ihor Makhan) — 2354
    6. Peski FC (Anton Borysov) — 2311

    Если жёлтая помидорка будет играть, обозначит себя, готов поучаствовать. Скидывайте инвайт, научу ерсена шахматам в FF.

    (ответить)

  3. zaeba1l 23.07.2025 06:42 # zaeba1l
    "Наполи", "Милан", "Рома", "Ювентус" и "Интер" заинтересованы в приглашении вингера "Ливерпуля" Федерико Кьезы. (Calciomercato)

    Источник: https://fapl.ru/posts/116144/?c=1#c8078962


    Знаете почему игроки Ливерпуля нарасхват у всех?
    Они просто заражены вирусом... Вирусом победителя!

    (ответить)

  4. zaeba1l 23.07.2025 06:40 # zaeba1l
    С момента своего назначения главным тренером "Арсенала" Микель Артета купил у "Челси" игроков на 134 млн. фунтов. (ESPN)

    Источник: https://fapl.ru/posts/116144/?c=1#c8078961


    Артета зашел в супермаркет "Челси" и скупает всю просрочку по бросовым ценам. )

    (ответить)

  5. zaeba1l 23.07.2025 06:36 # zaeba1l
    Джоуи Джонс R.I.P. YNWALLAh!

    (ответить)

  6. zaeba1l 23.07.2025 06:32 # zaeba1l
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    Наши вашим сверху хуем красным машут!

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