Светская хроника за среду

"Манчестер Юнайтед" не будет покупать Николаса Джексона. Три клуба Премьер-Лиги следят за Алехандро Гарначо. Нолберто Солано получил две работы одновременно. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за среду.

Сразу несколько клубов Премьер-Лиги проявляют интерес к японскому вингеру "Хольштайна" Сюто Матино. (Sky Sport Germany)



"Атлетико" договаривается с "Челси" насчет покупки защитника Ренату Вейги, которого "синие" оценивают в 35 миллионов фунтов. (Fabrizio Romano)



"РБ Лейпциг" хочет получить минимум 60 млн. фунтов за атакующего полузащитника Хави Симонса, с которым уже контактирует "Челси". (Sky Sport Germany)



"Юнайтед" едва ли сделает предложение о покупке нападающего "Челси" Николаса Джексона. (Ben Jacobs)



Нападающий "Юнайтед" Расмус Хейлунд интересен "Аталанте" и "Лацио". (Foot Mercao)



"Астон Вилла", "Челси" и "Тоттенхэм" следят за вингером "Юнайтед" Алехандро Гарначо. (The Telegraph)



"Тоттенхэм" вступил в борьбу за вингера "Реала" Родриго. (Diario AS)



"Наполи", "Милан", "Рома", "Ювентус" и "Интер" заинтересованы в приглашении вингера "Ливерпуля" Федерико Кьезы. (Calciomercato)



Голкипер "Бернли" Джеймс Траффорд очень заинтересован в возвращении в "Манчестер Сити". (Football Insider)



"Сити" не планирует покупать правого защитника "Ньюкасла" Тино Ливраменто. (ESPN)



Защитник "Баварии" Адам Азну интересен "Эвертону". (The Athletic)



Вингер "Атлетико" Самуэл Лино находится на радаре у "Эвертона". (AS)



"Вулверхэмптон" близок к покупке правого защитника "Альмерии" Марка Пубиля и вингера "Флуминенсе" Джона Ариаса. (The Athletic)



"Вест Хэм" следит за голкипера "Лестера" Мадса Хермансена. (Sky Sports)



"Вест Хэм" начал переговоры с бывшим нападающим "Ньюкасла" Каллумом Уилсоном. (The Sun)



Другое



Экс-игрок "Ньюкасла" Нолберто Солано будет тренировать взрослую сборную Пакистана и сборную Пакистана U-23 одновременно. (The Sun)



С момента своего назначения главным тренером "Арсенала" Микель Артета купил у "Челси" игроков на 134 млн. фунтов. (ESPN)



Бывший полузащитник сборной Англии Пол Гаскойн остается в госпитале. (BBC)



В возрасте 70 лет из жизни ушел бывший защитник "Ливерпуля" и сборной Уэльса Джоуи Джонс. (BBC)