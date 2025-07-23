"Ливерпуль" следит за Родриго

"Ливерпуль" внимательно следит за ситуацией вингера испанского "Реала" Родриго.

Ранее этим летом Родриго активно интересовался "Арсенал", но в итоге "канониры" приобрели Нони Мадуэке у "Челси" за 52 миллиона фунтов.



Тем не менее, как утверждает Sky Sport Germany, Родриго все еще может перебраться в Премьер-Лигу этим летом, потому что "Ливерпуль" видит в нем возможную замену для Луиса Диаса.



Сейчас "Бавария" готовит улучшенное предложение по 28-летнему Диасу, который уже дал понять "Ливерпулю", что хочет отправиться в Мюнхен, где ему предлагают долгосрочный контракт.



Что касается Родриго, то "Реал" открыт к его продаже, хотя стоимость и зарплата 24-летнего бразильца выглядят проблемой.



Родриго уже сейчас получает до 10 млн. евро (8.7 млн. фунтов в год).