Тен Хаг хочет забрать Стерлинга в "Байер"

Главный тренер леверкузенского "Байера" Эрик Тен Хаг заинтересован в приглашении вингера "Челси" Рахима Стерлинга.

Этим летом Стерлинг вернулся в "Челси" после сезона аренды в "Арсенале", зная, что у него нет будущего на "Стэмфорд Бридж".



По информации BBC, "Байер" находится среди клубов, которые наблюдают за ситуацией бывшего игрока "Манчестер Сити" и "Ливерпуля".



Для приобретения 30-летнего Стерлинга может хватить 20 миллионов фунтов, хотя три года назад Рахим обошелся "Челси" в 47.5 млн. фунтов.



Этим летом Тен Хаг уже привел двух игроков из Премьер-Лиги в свой новый клуб, заполучив Марка Флеккена из "Брентфорда" и Джарелла Куансу из "Ливерпуля".