Тен Хаг хочет забрать Стерлинга в "Байер"
Главный тренер леверкузенского "Байера" Эрик Тен Хаг заинтересован в приглашении вингера "Челси" Рахима Стерлинга.
Этим летом Стерлинг вернулся в "Челси" после сезона аренды в "Арсенале", зная, что у него нет будущего на "Стэмфорд Бридж".
По информации BBC, "Байер" находится среди клубов, которые наблюдают за ситуацией бывшего игрока "Манчестер Сити" и "Ливерпуля".
Для приобретения 30-летнего Стерлинга может хватить 20 миллионов фунтов, хотя три года назад Рахим обошелся "Челси" в 47.5 млн. фунтов.
Этим летом Тен Хаг уже привел двух игроков из Премьер-Лиги в свой новый клуб, заполучив Марка Флеккена из "Брентфорда" и Джарелла Куансу из "Ливерпуля".
22.07.2025 23:00
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