Магуайр отправится в Америку в среду
Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр сообщил, что уладил свои дела и готов присоединиться к команде в турне по Соединенным Штатам.
Ранее днем "Юнайтед" назвал имена 32 игроков, которых главный тренер Рубен Аморим взял с собой в турне по Америке.
32-летнего Магуайр в этот список не попал, и отсутствие Харри было объяснено причинами личного характера. Однако эта задержка оказалась незначительной.
"Теперь все в порядке. Я отправлюсь завтра, чтобы присоединиться к команде", — написал Магуайр в социальной сети.
22.07.2025 22:00
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И будет там орать я оостаююсь я буду тут жить
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