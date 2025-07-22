Магуайр отправится в Америку в среду

Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр сообщил, что уладил свои дела и готов присоединиться к команде в турне по Соединенным Штатам.

Ранее днем "Юнайтед" назвал имена 32 игроков, которых главный тренер Рубен Аморим взял с собой в турне по Америке.



32-летнего Магуайр в этот список не попал, и отсутствие Харри было объяснено причинами личного характера. Однако эта задержка оказалась незначительной.



"Теперь все в порядке. Я отправлюсь завтра, чтобы присоединиться к команде", — написал Магуайр в социальной сети.