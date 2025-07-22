Предложение "Ньюкасла" о покупке Висса отклонено

"Брентфорд" ответил отказом на предложение "Ньюкасла" в 25 миллионов фунтов о покупке нападающего Йоана Висса.

"Ньюкасл" переключился на Висса после того, как признал свое поражение в борьбе с "Ливерпулем" за Уго Экитике из "Айнтрахта".



Ранее этим летом "Брентфорд" уже отклонил предложение "Ноттингем Форест" по Висса, а теперь поступил таким же образом с "Ньюкаслом".



Тем не менее, "Ньюкасл" продолжает переговоры с "Брентфордом" и собирается сделать новое предложение, а Висса покинул тренировочный сбор "пчел" в Португалии и вернулся в Англию, чтобы побеседовать с боссами своего клуба.



По информации Sky Sports, "Брентфорд" оценивает 28-летнего конголезца в 30-40 млн. фунтов.



Добавим, у Висса остается один год по контракту, но "Брентфорду" принадлежит опция продления на 12 месяцев.