Предложение "Ньюкасла" о покупке Висса отклонено
"Брентфорд" ответил отказом на предложение "Ньюкасла" в 25 миллионов фунтов о покупке нападающего Йоана Висса.
"Ньюкасл" переключился на Висса после того, как признал свое поражение в борьбе с "Ливерпулем" за Уго Экитике из "Айнтрахта".
Ранее этим летом "Брентфорд" уже отклонил предложение "Ноттингем Форест" по Висса, а теперь поступил таким же образом с "Ньюкаслом".
Тем не менее, "Ньюкасл" продолжает переговоры с "Брентфордом" и собирается сделать новое предложение, а Висса покинул тренировочный сбор "пчел" в Португалии и вернулся в Англию, чтобы побеседовать с боссами своего клуба.
По информации Sky Sports, "Брентфорд" оценивает 28-летнего конголезца в 30-40 млн. фунтов.
Добавим, у Висса остается один год по контракту, но "Брентфорду" принадлежит опция продления на 12 месяцев.
22.07.2025 21:00
Просмотров: 491
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: