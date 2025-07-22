"Юнайтед" не взял Магуайра в турне по Америке

Харри Магуайр "Манчестер Юнайтед" неожиданно не взял защитника Харри Магуайра в свое предсезонное турне по Соединенным Штатам.

Во вторник "Юнайтед" опубликовал список из 32 игроков, которых главный тренер Рубен Аморим увозит с собой за океан.

В списке ожидаемо не оказалось Алехандро Гарначо, Антони, Джейдона Санчо, Тирелла Маласиа, которые ищут себе новое пристанища, а также Маркуса Рэщфорда, который завершает свой переход в "Барселону".

А вот отсутствие Магуайра стало сюрпризом. Как сообщает Sky Sports, 32-летний англичанин остался дома по причинам личного характера и может присоединиться к команде позже.

Зато на борту оказались все трое летних новичков "Юнайтед": Диего Леон, Матеус Кунья и Бриан Мбемо.




Метки Магуайр, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 22.07.2025 20:00

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Последние комментарии:




  1. chelsea88 22.07.2025 21:11 # chelsea88
    В Челси этого топаря!

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  2. moroy13 22.07.2025 20:12 # moroy13
    Правильнее было бы так: "Магуайр не поехал в турне по Америке по причинам личного характера"

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