"Юнайтед" не взял Магуайра в турне по Америке
"Манчестер Юнайтед" неожиданно не взял защитника Харри Магуайра в свое предсезонное турне по Соединенным Штатам.
Во вторник "Юнайтед" опубликовал список из 32 игроков, которых главный тренер Рубен Аморим увозит с собой за океан.
В списке ожидаемо не оказалось Алехандро Гарначо, Антони, Джейдона Санчо, Тирелла Маласиа, которые ищут себе новое пристанища, а также Маркуса Рэщфорда, который завершает свой переход в "Барселону".
А вот отсутствие Магуайра стало сюрпризом. Как сообщает Sky Sports, 32-летний англичанин остался дома по причинам личного характера и может присоединиться к команде позже.
Зато на борту оказались все трое летних новичков "Юнайтед": Диего Леон, Матеус Кунья и Бриан Мбемо.
22.07.2025 20:00
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В Челси этого топаря!
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Правильнее было бы так: "Магуайр не поехал в турне по Америке по причинам личного характера"
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