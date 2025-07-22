"Юнайтед" не взял Магуайра в турне по Америке

"Манчестер Юнайтед" неожиданно не взял защитника Харри Магуайра в свое предсезонное турне по Соединенным Штатам.

Во вторник "Юнайтед" опубликовал список из 32 игроков, которых главный тренер Рубен Аморим увозит с собой за океан.



В списке ожидаемо не оказалось Алехандро Гарначо, Антони, Джейдона Санчо, Тирелла Маласиа, которые ищут себе новое пристанища, а также Маркуса Рэщфорда, который завершает свой переход в "Барселону".



А вот отсутствие Магуайра стало сюрпризом. Как сообщает Sky Sports, 32-летний англичанин остался дома по причинам личного характера и может присоединиться к команде позже.



Зато на борту оказались все трое летних новичков "Юнайтед": Диего Леон, Матеус Кунья и Бриан Мбемо.